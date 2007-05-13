Чудесная сила живокости
Живокость, или окопник - эту траву незаслуженно забыли и совсем не применяют в нашей фармакологии. А жаль! В своем составе она имеет алантоин - субстанцию, которая стимулирует развитие новых клеток, благодаря чему происходит возрождение слизистых оболочек желудка или кишок даже при их атрофии. Алантоин обновляет эпителиальное покрытие пораженных тканей, даже если некроз достиг глубоких покровов.
Случай из жизни: У пожилой женщины при операции желудка врачи увидели 70% некроза (отмирания) стенок, решили, что медицина бессильна, и отпустили ее домой умирать. Но вылечил ее травник-целитель свежим корнем окопника. Варил его белые корешки (черную пленку состругивал) на молоке до густоты сметаны и давал по 1 ч. л. натощак в первые два дня, а спустя некоторое время по 1 ст. л. 3 раза в день. Больная уже на третий день попросила молочной каши (хотя до этого долгое время вообще ничего не ела). Принимала она отвар корня окопника 1 месяц и, к большой радости родственников, вылечилась! Желудок ее и новыми эпителиями (стенками) обновился, произошло заживление некроза. Вот такой чудесной силой обладает окопник-живокость!
Можно этим наваром язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки лечить. Слизь этого корня обволакивает слизистые оболочки желудка и кишок, а кроме этого, имеет энергетическое влияние на живой организм - противовоспалительное, обволакивающее, заживляющее, при этом и нервную систему успокаивает. При переломах и туберкулезе костей на больные места накладывают повязки с мазью на свином жире. А также принимают 1 ч. л. порошка корня, смешанного с 2 ч. л. меда внутрь, запивая водой, при фурункулах, абсцессах, а также при болезнях почек (нефрит). В рецептах травников упоминается окопник-живокость как необходимый ингредиент эликсира бессмертия и необычайно сильное иммуновосстанавливающее средство. Многие употребляют корни окопника как пищевую добавку, считающуюся кладовой солей, витаминов, органических известковых соединений, которые легко усваиваются организмом.
Окопник лекарственный показан при легочных заболеваниях, в том числе при тяжелых, кашле, острых и хронических бронхитах, плевритах, туберкулезе легких, кишечника и костей, для укрепления костей у детей, при общем истощении, сахарном диабете, раке различной локализации, наружных опухолях, параличах, эпилепсии, судорогах, маститах, гастритах, запорах, геморрое, колитах, поносах, дизентерии, воспалительных заболеваниях почек, болезненном мочеиспускании, диатезах у детей (ванны с настоем и обмывания), суставном ревматизме, подагре, радикулитах, ишиасе, невралгии, заболеваниях горла, ангинах, фарингитах, зубной боли, пародонтозе (полоскание), незаживающих ранах, язвах, тромбофлебитах, заболеваниях щитовидки, для улучшения аппетита. Из корня окопника можно готовить настойку, отвары и мазь, которые помогают при всех вышеперечисленных болезнях.
При переписке, пожалуйста, вложите конверт для ответа.
- Корепанова Алевтина МИХАЙЛОВНА
- травник-целитель,<br>427430, Удмуртия, г. Воткинск, а/я 68
- 10.05.2007
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Даже не слышал о таком растении. Посадил бы у себя, если бы достал семена. Украина-Крым
очень сильно разрастается, не знаю как ограничить площадь разрастания окопника
Я слышала, что это растение ядовито и во внутрь его нельзя принимать. Настойку давно сделала, а принимать боюсь. Если знаете как принимать напишите пожалуйста
Где купить корни окопника ? Очень нужно для лечения межпозвонковой грыжи, сил нет как мучаюсь. Готова на любые условия покупки.
8-903-582-36-76
http://trava-kavkaza.ru
тут предлагали, сама вот сейчас ищу по аптекам, нету((
продам корни окопника.
Подскажите пожалуйста где купить корни окопника и как делать настойку для орального применения? мама покупала когда отдыхала в Трускавце, но мы живем в Москве и такой возможности больше нет.
на фото бораго или огуречная трава
Сколько стоит окопник?
В газете «Бабаушкины рецепты» прочитала отзывы на вашу статью «Узнай причину болезни и вылечи себя сам», опубликованную в 2003г. Где можно ее найти? Заранее спасибо.
как можно купить корни окопника?
Можно ли узнать рецепт для лечения язвы подробней?
Где можно купить данное растение, в аптеках к сожалению нет
так живокость или окопник?на картинке окопник,а живокость это…ЖИВОКОСТЬ ПОЛЕВАЯ(рогатые васильки, шпорник посевной) — Сокирки польові Consolida regalis S.F. Gray. (Delfinium consolida L., Consolida arvensis Opiz.)
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
Живокость полевая — травянистое однолетнее растение до 80 см высотой. Корень тонкий вертикальный. Стебли прямостоящие, растопырено-ветвистые. Листья двояко-трехрассеченные с линейными 2—3-раздельными долями. Все растение покрыто прижатыми белыми волосками. Цветки фиолетовые, собраны в редкие кисти. Плод — листовка, суженная наверху в тонкий короткий носик.
Добрый День!
Где я могу купить свежие корни окопника???
Где можно Окопник?
НА РИСУНКЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ «жИВОКОСТ ЛЕКАРССТВЕННЫЙ» ТАКЖЕ ЕГО НАЗЫВАЮТ » ОКОПНИК». В крментариях говорили о «живокосте полевом»- ноон ядовит и внешне похож на растение «Осокорки». В статье я несогласен с автором только в одном, что бы кипятить-варить корень ,так как он теряет свои лечебные особенности. Корень нужно настаи вать или томить, Так при лечении теберкулеза корень заливается молоком и восемь часов томится в руской печи. На сайте 03.RU я ответил на вопрос «Как приготовить живокост в домашних условиях» И разместил там рецепты , живокоста лекарственного, берите и пользуйтесь этим уникальным корнем.
Я принимала окопник когда был перелом.Высушенные корни молола на кофемолке и принимала по пол-чайной ложке запивая водой.БЫЛО НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ТАК КАК МАССА ПРИЛИПАЛА К НЕБУ РТА.Но эфект был потрясающий.Не путайте с живокостью-шпорником или делЬфиниумом.Он действительно ЯДОВИТ.жИВОКОСТЬ-это белорусское название растение получило за способность сращивать переломы
На рисунке в статье ( по Украински) Живокост лекарственный ( а на Русском ) Окопник лекарственный.
Rostet li okopnik v portugalii?
Мне поможет при рассеяянноозе СКЛЕРОЗЕ. ЭТО ЧУДО Живокость
Здравствуйте ! Как я и обещал выложил в ЮТУБ секреты приготовления мази на основе живокоста (окопника , в 2 частях) , мазь очень мощьная и неоднократно проверенная на практике. Почему я спешу и скидываю всем подписщикам информацию. Чтобы люди сориентировались и нашли корень и правильно его заготовили ( осенью ). В Ютубе в поисковик введите: « Мазь от межпозвоночной грыжи . БОМБА часть 1 . На основе живокоста ( окопника ).» Также телеведущий Малахов у себя на сайте разместил мою статью, рецепты и советы , комментарии. Пользуйтесь на здоровье и помогайте окружающим людям, оставайтесь воинами света и добра. С уважением Александр.