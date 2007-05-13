Чудесная сила живокости

Живокость, или окопник - эту траву незаслуженно забыли и совсем не применяют в нашей фармакологии. А жаль! В своем составе она имеет алантоин - субстанцию, которая стимулирует развитие новых клеток, благодаря чему происходит возрождение слизистых оболочек желудка или кишок даже при их атрофии. Алантоин обновляет эпителиальное покрытие пораженных тканей, даже если некроз достиг глубоких покровов.Случай из жизни: У пожилой женщины при операции желудка врачи увидели 70% некроза (отмирания) стенок, решили, что медицина бессильна, и отпустили ее домой умирать. Но вылечил ее травник-целитель свежим корнем окопника. Варил его белые корешки (черную пленку состругивал) на молоке до густоты сметаны и давал по 1 ч. л. натощак в первые два дня, а спустя некоторое время по 1 ст. л. 3 раза в день. Больная уже на третий день попросила молочной каши (хотя до этого долгое время вообще ничего не ела). Принимала она отвар корня окопника 1 месяц и, к большой радости родственников, вылечилась! Желудок ее и новыми эпителиями (стенками) обновился, произошло заживление некроза. Вот такой чудесной силой обладает окопник-живокость!Можно этим наваром язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки лечить. Слизь этого корня обволакивает слизистые оболочки желудка и кишок, а кроме этого, имеет энергетическое влияние на живой организм - противовоспалительное, обволакивающее, заживляющее, при этом и нервную систему успокаивает. При переломах и туберкулезе костей на больные места накладывают повязки с мазью на свином жире. А также принимают 1 ч. л. порошка корня, смешанного с 2 ч. л. меда внутрь, запивая водой, при фурункулах, абсцессах, а также при болезнях почек (нефрит). В рецептах травников упоминается окопник-живокость как необходимый ингредиент эликсира бессмертия и необычайно сильное иммуновосстанавливающее средство. Многие употребляют корни окопника как пищевую добавку, считающуюся кладовой солей, витаминов, органических известковых соединений, которые легко усваиваются организмом.Окопник лекарственный показан при легочных заболеваниях, в том числе при тяжелых, кашле, острых и хронических бронхитах, плевритах, туберкулезе легких, кишечника и костей, для укрепления костей у детей, при общем истощении, сахарном диабете, раке различной локализации, наружных опухолях, параличах, эпилепсии, судорогах, маститах, гастритах, запорах, геморрое, колитах, поносах, дизентерии, воспалительных заболеваниях почек, болезненном мочеиспускании, диатезах у детей (ванны с настоем и обмывания), суставном ревматизме, подагре, радикулитах, ишиасе, невралгии, заболеваниях горла, ангинах, фарингитах, зубной боли, пародонтозе (полоскание), незаживающих ранах, язвах, тромбофлебитах, заболеваниях щитовидки, для улучшения аппетита. Из корня окопника можно готовить настойку, отвары и мазь, которые помогают при всех вышеперечисленных болезнях.

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