Плодопитомник на подоконнике

Декабрь – время, когда дачники практически сворачивают все свои работы. Но автор этой статьи умудряется и зимой в собственном дачном доме на подоконнике выращивать саженцы, которые летом становятся полноправными «жильцами» сада.

Хочу рассказать, как я размножаю смородину. Так как я живу на даче постоянно, то укореняла черенки практически всю зиму. Нарезала их в январе, феврале, марте. Или делала так: черенки красной смородины укореняла в декабре, черной смородины – в январе, белую укореняла в феврале-марте, чтобы случайно не перепутать, где какие сорта.

Укореняла их, как и виноград, в стеклянных банках с водой (пластик не применяю нигде вообще, считаю, что это – самый вредный хлам в огороде. Пластиковая посуда да и шины автомобильные от жары выделяют вреднейшее вещество – диоксин).

О том, как укореняют смородину опытные садоводы, я услышала два года назад – ведь все дачные новости можно услышать, ожидая транспорт. Пожилой садовод вез на продажу шикарные саженцы. Уже в мае они были облиственные, с красивой, свежей листвой и, конечно, привлекли всеобщее внимание. Начались расспросы, просьбы – в результате саженцы он не довез до рынка. Его уговорили продать их прямо в автобусе, благо все они были посажены в обрезанные пластиковые бутылки. После этого садовод подробно рассказал нам о своем опыте укоренения черенков. И вот уже второй сезон я им пользуюсь.



Способ такой



Черенки смородины нарезаю в конце ноября – начале декабря, причем беру только однолетние прикорневые побеги с хорошо развитыми почками. Срезаю их у самой землицы. Однолетки легко отличить от двух- и трехлетних – они светлые. Черенки нарезаю длиной 20 см и ставлю в стеклянные банки с водой. В воду добавляю 1/4 часть чайной ложки сахарного песка, а если есть мед, то подслащиваю медом. Жду появления корешков. Банки стоят в теплом месте на кухонном окне, обязательно на толстой подставке из пенопласта. Корешки появляются через 25-30 дней. Когда они подрастут приблизительно до 5 см, начинаю высаживать в заранее приготовленные горшочки. Горшочки делаю из бумаги (это плотная коричневая бумага от пакетов для комбикорма). На дно горшочков насыпаю мелкий керамзит, полуперепревшие листья (они у меня заготовлены, стоят в мешках с осени и до осени в хозблоке), а сверху насыпаю землю, смешанную с перегноем и песком. Все это хорошо поливаю настоем коровяка и высаживаю черенки. Корешки расправляю, почву уплотняю вокруг саженца. Горшочки ставлю в ящик, специально сбитый по размеру подоконника. Ящик тоже стоит на пенопласте. Корешкам должно быть тепло – слежу, чтобы не пересыхала земля.



Урожай радует



В феврале уже светит яркое солнышко, и на черенках набухают почки. К моменту высадки, в мае, вырастают очень красивые саженцы с хорошо развитой корневой системой. Поливаю их все время настоем луковой шелухи, золы и «Гуматом + 7», чередуя эти растворы во время укоренения и потом после высадки. Высаживаю саженцы в хорошо заправленную почву 9 мая – в это время у нас практически лето. На некоторых из них появляются цветы, но я их обрываю, ведь саженец должен набрать силу. «Разрешаю» цвести саженцам смородины только на следующий год.

Урожай радует. При постоянном уходе, подкормках, рыхлении почвы смородина благодарит меня своим урожаем. Хорошо укоренившиеся кустики с зеленой, сочной листвой подкармливаю один раз в неделю. Поливаю, кроме настоев золы и лука, еще и настоем коровяка, развожу его водой в пропорции 1:10 и удобряю земельку вокруг куста. Не забываю, что смородина моя очень любит очистки картофеля, которые я зарываю практически круглый год вокруг кустов, раньше использовала сырые, а теперь отвариваю. Остывшие очистки зарываю вокруг куста на глубину 5-6 см, а картофельным отваром поливаю земельку.

Экспериментируйте, уважаемые дачники, не пожалеете.