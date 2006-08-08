Жимолость на все вкусы

25.05.2001

Вслед за дальневосточными растениями-целителями - лимонником и актинидиями - в наших садах стали появляться и лекарственные растения из Средней Азии. Самое полезное, красивое и довольно неприхотливое растение - съедобная жимолость. Хотелось бы поделиться опытом выращивания именно садовых форм этой культуры, потому что среди продаваемых на рынке саженцев чаще всего попадается дикорастущая жимолость камчатская, а она, как и все другие дикоросы очень тяжело пересаживается. К тому же она довольно капризна при выращивании, да и ее урожайность оставляет желать лучшего. Однако еще со времен Мичурина велся отбор наиболее неприхотливых и урожайных растений. С появлением опытных станций этот процесс ускорился. Но к настоящему времени отбором практически никто не занимается. Все же то, что было выведено, позволяет подобрать сорта практически для любой местности. Уникальная скороплодность, полезность и хорошая приспособляемость растений были оценены садоводами всех климатических поясов. Учитывая широту распространения нашей всеми любимой "Дачницы", опишу сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в самых разных регионах.Небольшое, компактное растение высотой до 1,5 метра. Неплохо растет на любых почвах, довольно засухоустойчиво и декоративно. Это кустовая форма жимолости с тонкими раскидистыми ветками. Листья темно-зеленые, плотные, длиной 5-7 см. Цветение очень раннее, в этом году не испугалось заморозков до -8оС. Ягоды темно-синие, несколько грушевидной формы, кисло-сладкие. Урожайность до 3-4 кг с куста.Полукуст-полудерево, в зависимости от климата и почв. Очень хорошо приспосабливающийся сорт, поддается даже художественной обрезке. Листья темно-зеленые, блестящие. Самые крупные ягоды - до 1 грамма, темно-синие с сизым налетом. Урожайность до 8-10 кг со взрослого куста. Сорт засухоустойчив, переносит сильные морозы (до -10оС без снега). Также благополучно перенес поздний весенний заморозок во время цветения.Один из самых красивых сортов. Куст симпатичный, раскидистый, полушаровидный, до двух метров высоты, с сильными, хорошо облиственными побегами. Они буквально облеплены крупными сизо-синими устойчивыми к осыпанию ягодами приятного освежающего вкуса. Урожайность средняя - до 5 кг. Это самый неприхотливый сорт, отлично переносящий засуху и суровые зимы.Среднерослые кустики 1,5 метра с некрупными эелено-сизоватыми листочками. Ягоды тоже некрупные, удлиненной формы, сладко-кисловатые при поливе. Урожайность средняя. Сорт теневынослив, хорошо морозо- и засухоустойчив.Полукуст-полудерево, очень хорошо приспосабливается к самым неблагоприятным условиям. Ягоды кисло-сладкие, некрупные, имеют очень плотную мякоть, пригодны для замораживания в свежем виде. Урожайность до 3-4 кг. Морозостойкость высокая.В садовых съедобных жимолостях в полной мере сохранились все полезные свойства дикорастущих предков. Помимо столь необходимых для наших организмов витаминов и макроорганических кислот ягоды буквально напичканы всеми микроэлементами. Это является их основной ценностью и делает совершенно незаменимыми по сравнению с другими растениями по силе полезного влияния. Тем более что все сорта жимолости дают самые первые ягоды в саду! По целебному воздействию они стоят сразу за женьшенем, а хлопот по выращиванию требуют значительно меньше.Выращивание жимолостей несложно. Самый простой способ: одновременно с посевом перцев посадить и нестратифицированные семена этой культуры. Землю надо брать с того участка, где намечено их выращивать, чтобы растения с детства к ней привыкли. Глубина посадки - около сантиметра. Всходы появляются растянуто, до одного месяца, поэтому рыхлить надо только в самом начале, да и то очень осторожно. От пересыхания лучше прикрыть землю спитым чаем. Малышки развиваются медленно. Место им на подоконнике надо выделить светлое и без холодных сквозняков. В возрасте 1,5-2 месяцев их рассаживают в отдельные стаканчики, чтобы потом при пересадке не травмировать довольно тонкие ветвящиеся корни. Уход обычный - полив, перед высадкой в открытый грунт - закалка, как для любой выращенной дома рассады.В плодоношение садовая жимолость вступает на 3-4-й год жизни, довольно быстро наращивает урожай, живет очень долго - десятки лет.Как и отрастающие листовые черенки ревеня, ягоды жимолости - самые ранние витаминные лекарства. Они поспевают на 2-3 недели раньше первых клубничек. Это верное средство от весенних авитаминозов и перегрузок. Но самое главное лечебное действие садовых жимолостей - антирадиационное. Причем для лечения надо просто есть свежие ягоды в таком количестве, какое переносит организм (если больше не хочется, значит, доза достаточная). Неплохо использовать ягоды жимолостей как лекарство при диабете второго типа, ожирении, гипертонии и заболеваниях суставов. Заготовка впрок тоже не проблема. Количество сухих веществ, закладываемых в один урожай, неизменно. Если дать лишние поливы, то просто возрастет масса ягод. Если у вас всего 2-3 растения, а потребность в ягодах большая, подкормки проводят сразу же после снятия урожая - в середине июля (2-3 раза), лучше всего сбродившимися сорняками. Рыхлением не советую увлекаться - основная масса всасывающих корней располагается очень поверхностно. Землю под кустами лучше мульчировать перегноем или сухими некорневищными сорняками. Нельзя применять для этой цели опилки хвойных пород! В период завязывания ягод полезны и подкормки древесной золой. Пол-литровая банка на ведро воды значительно улучшит и вкус ягод, и увеличит содержание в них полезных микроэлементов.Желающим завести жимолость, могу выслать семена. Так как в разных регионах страны различные сорта ведут себя по-разному, в пакетик вкладывается по 6-7 семян разных сортов, всего чуть больше 30. К тому же саженцы разных сортов взаимно доопыляют друг друга, что резко повышает урожайность. Если же на участке живут жимолости одного сорта, то урожайность очень низкая. Нужно иметь минимум три сорта (если площадь участка маленькая, то можно договориться с соседями о совместной посадке). Расстояние между растениями может достигать 15-20 метров. Основными опылителями являются шмели и первые проснувшиеся пчелы. В это время цветущих растений очень мало и насекомых ничто не отвлекает. Случаев заболеваний какими-то болезнями я не наблюдал ни у своей жимолости, ни на участках у своих знакомых. Считаю, что ни ядохимикаты, ни еще какие-либо защитные меры не нужны., г. СамараВыращиванием и продажей посадочного материала плодово-ягодных и декоративных культур я занимаюсь давно. В последние годы все большей популярностью у садоводов пользуются саженцы жимолости съедобной. К сожалению, пересылку по почте они переносят плохо, так как почки быстро просыпаются и выпревают в дороге.Жимолость лучше всего размножать зелеными или одревесневшими черенками, как и черную смородину. Выращивать ее из семян не советую. Из них, даже после удачной стратификации, через четыре-пять лет получаются растения с горькими ягодами.Жимолость неприхотлива. Она прекрасно себя чувствует и в тени, и на солнцепеке; и на ветру, и в затишье; и на черноземе, и на песке.Но если вы посадите на участке только один куст жимолости, то урожая не ждите. Весной он цветет обильно, так что любо глядеть. Но из-за отсутствия опыления цветы и даже недоразвитая завязь полностью осыпаются. Поэтому во всех справочниках по садоводству рекомендуется сажать на участке минимум два растения, желательно разных сортов, на расстоянии метр друг от друга (как смородину). Именно так я и разместил в своем питомнике маточные кусты, с которых заготавливаю черенки для размножения.Урожай с них собираю неплохой, но не такой обильный, как хотелось бы.А семь лет назад я решил провести эксперимент. В одну посадочную яму посадил сразу два саженца жимолости, причем разных сортов. Сейчас из них вырос огромный куст правильной шаровидной формы диаметром 1,5 метра. Конечно, черенков с него не нарежешь - ветки переплелись, и наверняка получится пересортица. Но зато урожай превзошел все мои ожидания! Вот уже четыре года подряд, несмотря на неблагоприятные погодные условия, я получаю с этого двойного куста не просто сумму урожаев, а в несколько раз больше.И при этом никакой опавшей завязи! Такой результат объясняется 100%-ной опыляемостью цветов.Рекомендую всем садоводам перенять мой опыт - и место на участке сэкономите, и урожай получите богатый., хозяин ЛПХ «Маленькое чудо», г. Жигулевск