Куда посадить жимолость

Какие почвы подходят для жимолости съедобной?, Башкортостан, г. Октябрьск

Растения жимолости съедобной - это кусты высотой до 1,5 м. Для посадки жимолости пригодны достаточно влагоемкие суглинистые и супесчаные почвы. На кислых почвах она растет плохо. Поэтому перед посадкой необходимо внести известь. Жимолость лучше растет и плодоносит на открытых местах. Эта культура хорошо переносит пересадку. Высаживать растения можно весной, осенью и даже летом, когда заканчивается рост побегов. Саженцы жимолости желательно сразу высаживать на постоянное место. А взрослые, уже плодоносящие растения стараться не пересаживать, так как урожай на них будет в последующие годы значительно меньше, чем на других этого же возраста растениях, сразу посаженных на постоянное место. Срок эксплуатации жимолости - до 25 лет и более.

Кусты сажают на расстоянии 1,2-1,5 м один от другого. В посадочную яму размером 40x40 см вносят 8-12 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Удобрение тщательно перемешивают с землей. Основание стебля можно заглубить на 5-7 см. После посадки растения поливают (ведро на куст), затем почву мульчируют торфом, перегноем или землей слоем 1-2 см.

Растения жимолости неприхотливы, в период вегетации нетребовательны к теплу, не нуждаются в особом уходе. Нужно только удалять сорняки, поливать по необходимости, обрезать сухие и поломанные ветки. Дополнительные поливы при засухе в момент цветения и налива плодов увеличивают урожай жимолости съедобной в 2-3 раза.

Жимолость перекрестноопыляемое растение. Поэтому для получения гарантированного урожая необходимо совместно высаживать не менее трех сортов. Оптимальное количество - 5-10 растений разных сортов.

По срокам созревания сорта жимолости подразделяют на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние.

Для приусадебных садов можно рекомендовать следующие сорта, сочетающие зимостойкость, высокую урожайность, крупноплодность, десертный вкус.

Ранние (созревают 12-18 июня): Голубое веретено, Морена, Длинноплодная, Виола, Томичка.

Среднеранние (созревают 15-22 июня): Васюганская, Герда, Золушка, Нижегородская ранняя, Синяя птица.

Средние (созревают 23-25 июня): Амфора, Нимфа, Павловская, Бажовская, Ленита.

Среднепоздние (созревают 26-30 июня): Десертная, Фиалка, Фианит, Роксана.

При покупке саженцев жимолости съедобной не надо путать ее с саженцами жимолости декоративной, плоды которой ядовиты.