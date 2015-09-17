Моей гортензии - 20 лет

Юрий ШМАКОВ 02.03.2000

Недавно одна моя знакомая посетовала: весной 1995 года она купила в цветочном магазине горшок с шикарной розовой гортензией. Когда наступило тепло, посадила ее на даче. Внесла торф, перегной и фосфорно-калийные удобрения. Но весной 1997 года знакомая испытала полное разочарование: гортензия вымерзла. У меня в саду, например, гортензия растет уже 20 лет и ежегодно цветет. Но то гортензия садовая, а не тепличная, как у моей знакомой.Садовая гортензия — листопадный кустарник высотой 70-100 см (у меня белой и розовой окраски цветов), а также существует гортензия метельчатая, достигающая высоты 2-х метров. Эти 2 вида у нас вполне зимостойки. Для хорошего роста им требуется полутенистые местоположения, умеренно влажная почва и слабокислая ее реакция (pH-5). На песчаной или щебенчатой почве гортензия плохо развивается, а то и вовсе гибнет.У гортензии метельчатой соцветие по форме напоминает сирень с белыми цветами. К осени цветы на солнечной стороне розовеют. Если осенью срезать соцветия и связать в небольшие пучки, повесив на просушку на чердаке, то получится хороший материал для зимнего букета. У садовой гортензии соцветия щитковидные до 35 см в диаметре, состоящие из множества цветов, чаще всего белого или розового цвета.Посадку гортензии можно проводить как осенью, так и весной. Для лучшей приживаемости саженцы гортензии лучше брать 2-летнего возраста.Для этого выкапываются ямы 60х60 см и глубиной 40 см на расстоянии 2 м одна от другой. Их заправляют плодородной почвой: 1-2 ведра торфа или при его отсутствии листового перегноя, или компоста, либо почва взятая около болота. Дополнительно вносится 150-200 г суперфосфата и 40-50 г сульфата калия. Вы, конечно, обратили внимание на то, что я рекомендую брать грунты и минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию.Все компоненты тщательно смешиваются и производится посадка саженца. После чего нужен обильный полив. Для лучшей приживаемости можно добавлять ростовое вещество. Чтобы лучше сохранялась влага, полезно посадки замульчировать.Уход заключается в прополке, поддержании почвы во влажном состоянии, в 2-кратный подкормке в летний период настоем коровяка или птичьего помета. Весной проводится подкормка мочевиной, а при осенней неглубокой перекопке вносится полное минеральное удобрение.В конце октября гортензию необходимо обрезать. Слабые побеги на одну пару почек, сильные — на две пары, считая от земли. Полностью вырезаются старые и слабые побеги.Сильные вызревшие побеги можно использовать для размножения. Гортензия, как и черная смородина, легко размножается отводками и черенками. Они нарезаются с двумя парами почек и высаживаются в полутени на тщательно подготовленную грядку.На квадратный метр грядки вносится ведро песка и 2 ведра торфа или перегноя. Грядку лучше готовить с осени, а посадку черенков производить как можно раньше весной, втыкая их наклонно во влажную почву. Я обычно черенки высаживаю по такой схеме: 20 см ряд от ряда и 15 см в ряду. Выкопанные саженцы в 2-летнем возрасте хорошо приживаются. Уход за посадками заключается в прополке и регулярном поливе.Гортензии довольно зимостойки и обильно цветут. Но растениям с розовыми цветами все же требуется на зиму укрытие. Их можно в конце октября — начале ноября укрыть ботвой, а затем засыпать снегом. У меня розовая гортензия зимует под коробкой, сделанной из пенопласта.