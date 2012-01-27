Что год грядущий нам готовит

Лариса Хорошавина редактор газеты 30.12.2011

Мы на пороге Нового года. После относительно спокойного Года Кролика в 2012 году в нашу жизнь возвращаются праздник и борьба. Следующий по гороскопу знак – Дракон. Согласно восточному гороскопу – это Год Черного Водяного Дракона.Астрологи утверждают, что новый 2012 год станет ярким и богатым событиями, способными изменить жизнь каждого человека. Наступающий год пройдет под знаком дружбы и доброжелательности, укрепления отношений близких людей и приобретения новых дружеских связей.Согласно общему гороскопу, 2012 год обещает быть в целом нескучным, насыщенным событиями, причем, возможно, и драматическими. Нужно отметить, что Дракон будет «проверять» представителей всех знаков восточного цикла на трудоспособность и выносливость, так как больше всего этому животному не по душе лень и безразличие. Поэтому тот, кто возьмет нужный темп в первые месяцы года, может рассчитывать на успех и перспективу. Остальным придется довольствоваться рутиной, застоем в делах и топтанием на месте. Тот же, кто сумеет показать Дракону, что способен на многое, может рассчитывать, что ко второй половине лета его усилия начнут окупаться, и уже обстоятельства будут «работать» на него.В 2012 году Черного Дракона астрологи советуют не жалеть любви и щедро проявлять самые теплые чувства и симпатию к тем, кто вам действительно дорог, так как в этом году ваша любовь всегда будет возвращаться к вам, обогащенная новой силой и любовью других людей. Всеобщей любовью станет наполняться все пространство. В итоге души людей станут чище, богаче, а мир – крепче и сильнее.Но Дракон, символ 2012 года, требует искренности в своих чувствах и поступках, он не терпит проявлений нечестности и несправедливости, поэтому в данном году особенно нельзя поддаваться импульсивности и нужно тщательно обдумывать каждый свой шаг.Прогноз на 2012 год в сфере экономики весьма обещающий. Кризис России не грозит, ВВП, по предположениям финансистов, увеличится. Высокой инфляции можно не опасаться.Однако все человечество, в том числе и россиян, волнуют прогнозы ученых на 2012 год. Чего ждать от природы, от окружающей нашу планету Вселенной? Ясновидящие, оккультисты разного толка предсказывают конец света, который якобы наступит в 2012 году. Но стоит здесь сказать о том, что ранее были названы более 100 (!) конкретных дат начиная с 33 года новой эры и заканчивая годом уходящим (вспомним хотя бы день 21 октября), в которые наша Земля якобы должна была рухнуть в бездну. Особенно «урожайным» на такие даты оказался, как ни странно, год 1999-й. «Дурят население с этими концами, жути нагоняют да и только. Людьми легче управлять, держа их в страхе...» – так прокомментировал сообщения о предполагаемом конце света в 2012 году один из пользователей Интернета. И разве он не прав?Вопреки подобным жутким прогнозам будем оптимистами. Ведь совсем скоро, через несколько недель, нас, дачников, огородников, садоводов, вновь охватит предпосевная «лихорадка»: будем готовить землю для рассады, пробуждать семена, сеять и сажать. Мы вновь обрадуемся ласковому весеннему солнышку, с любовью будем ухаживать за своими зелеными питомцами, чтобы нести радость себе и людям.Так пожелаем же друг другу здоровья и удачи, исполнения желаний, счастливых событий. Жизнь продолжается!