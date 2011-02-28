Вырастим лук Эксибишен без рассады
Репчатый лук сорта Эксибишен появился на наших участках сравнительно недавно. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что лет 10 назад мы о нем и не слышали.
Эксибишен – салатный сорт голландской селекции, однолетний. Выращивают его только через семена, севка в продаже вы не найдете. Особенность этого лука в том, что за один сезон вырастают крупные луковицы со сладким, без горечи, вкусом. Правда, срок хранения не такой уж долгий, всего 3-4 месяца.
На страницах газеты читатели уже неоднократно делились опытом возделывания этого сорта. Но, в основном, они рекомендуют получать товарные луковицы через рассаду. Я выращивала Эксибишен рассадным методом только однажды. Честно скажу: чересчур хлопотно. К тому же в «горячее» весеннее время каждый сантиметр площади на моих подоконниках, можно сказать, на вес золота. А рассаду такого лука в маленькой плошке не вырастишь. Тут уж нужен тазик или достаточно большой ящик. Поэтому вот уже в течение 5 лет выращиваю этот замечательный лук методом «посева» семян на ленту.
Начинаю свою «посевную» в марте. Острым ножом разрезаю рулон туалетной бумаги на три части. Затем готовлю клейстер: на полстакана холодной воды – одна чайная ложка крахмала. Хорошо размешиваю и на медленном огне (при постоянном помешивании) довожу до сметанообразного состояния. Немного остужаю и добавляю в клейстер порошкообразное удобрение AVA. Каждая пылинка этого удобрения содержит полный набор минералов и микроэлементов, оказывает мягкое воздействие на корневую систему растений, не вымывается в нижние слои почвы, обладает пролонгированным (длительным) действием. Поэтому в дальнейшем, в течение всего лета, я никаких подкормок для лука не использую. Тут важно еще заметить, что минеральными удобрениями при выращивании этой культуры злоупотреблять не стоит. Особенно это относится к азоту, иначе весь труд по выращиванию лука окажется напрасным: луковицы будут непригодны к зимнему хранению
Итак, клейстер готов. Переливаю его в пластиковый флакон, в крышке которого закреплена маленькая трубочка. Чем меньше ее диаметр, тем лучше. Нарезаю полоски бумажной ленты длиной 80 см (именно такова ширина моей луковой грядки в открытом грунте). Раскладываю эти полоски на специальной пластиковой доске, она предназначена у меня именно для таких домашних посевов. Точечно наношу капельки клейстера на бумагу, сразу на одну-две полоски, а затем уже «сею» в эти капельки семена лука. Удобно это делать обычной деревянной зубочисткой. Расстояние между семенами выдерживаю в пределах 5 см. В дальнейшем, если на луковой грядке будет густовато, лишние луковицы выдергиваю летом для еды.
На моей пластиковой доске помещаются 11 бумажных полосок – это 11 будущих рядков грядки. После высыхания клейстера (обычно через сутки) полоски аккуратно скручиваю в рулончики и помещаю в целлофановый пакет. «Сею» новую партию семян, благо время «вне сезона» еще позволяет не спешить.
В открытый грунт посевы лука произвожу рано, в апреле, как только будет готова почва. Грядку для лука готовлю еще осенью, а весной остается только разрыхлить граблями поверхность почвы, нарезать плоскорезом бороздки, пролить их водой с добавлением «Фитоспорина» (1 столовая ложка концентрированного препарата на ведро воды) и разложить в эти бороздки бумажные ленты с семенами лука, присыпать землей. Все, лук посеян.
Ставлю небольшие дуги и накрываю грядку нетканым материалом (лутрасилом). Для чего это делается? Укрывной материал помогает не только сберечь тепло и влагу, но и защищает посевы от вредителей, в частности от луковой мухи. Стараюсь рядом с луком располагать и грядку с морковью. Они – хорошие соседи и своими специфическими «ароматами» также защищают друг друга от вредителей.
В процессе роста лук нуждается во влаге, полив можно производить из лейки поверх укрывного материала.
Весь последующий уход заключается в поливах, рыхлении и прополке. Всходы лука очень нежные, сеянцы – тонюсенькие, поэтому нужно следить, чтобы на грядке не образовывалась почвенная корка, чтобы посевы не заглушали сорняки.
Лук Эксибишен вырастает у меня замечательный. Этот сорт имеет свою особенность: луковицы располагаются не в земле, а практически на поверх¬ности, что очень удивляет окружающих. Возможно, что при моей технологии выращивания луковицы и помельче, чем при рассадном способе. Но зачем нам луковица весом 1 кг или даже 0,5 кг? Считаю, что для домашнего употребления это вовсе ни к чему. У меня также бывают достаточно крупные экземпляры, даже чересчур.
Осенью луковицы аккуратно подкапываю вилами и сразу помещаю для просушки на чердак, перо не срезаю. При этом не травмируется корневая шейка, а значит, лук будет лучше храниться. Храню его также на чердаке рыхлым слоем.
- Галина Николаевна ПОЛТИНИНА
- Тамбовская обл., пос. Мучкапский
- 21.02.2011
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Сколько удобрения AVA на полстакана воды?
пока не знаю что за удобрение, потом посмотрю, если не найду аналог типа там суперфосфат и пр распостраненные наркотеги подойдут?
Все хорошо написано, но для новичков будет непонятно на какую глубину укладывать ленты, семенами вверх или вниз, ткие мелочи надо указывать обязательно.
А когда убираете лутрасил? Или он у вас всё лето над луком?
Простите, я уже 2 раза пыталась вырастить этот лук, но он у меня не всходит, а если всходит то сразу желтеет, гниет и засыхает, хочется попробовать ваш опыт, но у вас очень мало описано про его посадку, пожалуйста опишите поподробней как сажать.
хотелось бы поподробнее о посадке
В Западной Сибири посевом в грунт такой лук не вырастишь… головки не успеют набрать нужный вес и сахар, только через рассаду. Так можно любой др. лук выращивать, Ред Барон или Юконт, тоже сладкие, а у Эксибишена вся прелесть в размере и сладком вкусе…
В этом году и я попробую пос еять лук е меня есть небольшой участок земли в с Плахтянка
Я тоже сажала лук рассадой. Получалось хорошо.Ваш опыт обязательно проверю. Чуть больше старания необходимо весной. А, действительно, когда вы снимаете укрывной?
Ну если еще и лук накрывать нетканым материалом? Да сколько дуг надо иметь? Тут уж накрываем то, что реально нуждается в этом. Я пробовала выращивать этот лук сразу на грядке — не взошел даже, наверно ждал. пока накрою. В этом году я все же через рассаду пробую выращивать. Отрезала от 5литровой пластиковой бутыли половину и туда посеяла, пока всходит.
После засухи 2010 цены на лук-репку возросли на 120%,а в нашей семье это третий продукт по важности,ну после хлеба и картошки,так вот ,хотим попробовать посадить сами,тем более по случаю купила именно сортЭксибишен,спасибо за советы как сажать,попробуем через рассаду.Спасибо.
Я выращиваю лук через рассаду уже 3 год. Это лучшей способ получить репку весом более 500 гр. В 2010 году пробовал сеять семена прямо в грунт но увы урожай получился плохой. и половина семян не взошло. Не каким укрывным материалом не пользуюсь. Просто после полива на следующий день рыхлю землю. К стати я из уваровского района, тамбовской области.
Давно уже не пользуюсь наклейкой семян на ленты, но использовал другую технологию: автор статьи разрезает рулон бумги, я же нарезал ее где-то на 25 см отрезки, потом каждый отрезок после разлинейки рзрезл на одинаковые полосы. Клейстер заливал в пиалу, и обмакивал одну из полос, на нее с помошью заостренной спички вставленной в ручку, наносил семена (спичку в клейстер, потом семечко к нему пристанет), затем семечко переносится на полосу смоченую клейстером. Так как на полосе больше клейстера чем на конце спички, семечко остается на полоске. Затем смачивается вторая полоска в пиале, и ложится на первую. Потом полоска с семенами вешается на просушку (кончиком мокрой полоски прикрепляем к примеру за краешек стола).
привет
Этот самый лук я садила в ёмкость из под киви 2 пачки в одну т. к их там не много ,зубочисткой их распределяю равномерно чтоб небыли один на другом .Садила в марте ,и до мая вырастает хороший лук (крепкий с маленькими головочками ) не надо никаких ТАЗИКОВ .Перед посадкой вытаскиваю с ёмкости и разделяю их в воде так и корни не рвутся и всё быстро получается .Попробуйте если у меня в Сибири вырастает Отличный лук ,то и у вас получится!
Спасибо за информацию.Постараюсь найти и попробую посадить.
Как самой получить семена луков: Эксибишн и Red Барон?
В этом году отказалась от крахмального клейстера в пользу другог, более удобного способа. Им поделилась женщина, его практикующая не первый год. Мне понравился.
Нарезаю туалетную бумагу на квадратики или полоски — как получается.Обмакиваю её в тарелочку с водой/можно микроэлементы в ней растворить — готовая подкормка/. Со второй тарелочки мокрым пальцем- так мне удобнее- подцепляю пару семян или одну /в зависимости от размера и сорта/ и закручиваю в туалетную мокрую бумагу шариком. Всё. Остается тарелочку с шариками высушить и разложить на грядке эти шарики с семенами. Так весь огород накрутила за зиму на шарики. Морковь уже взошла. Цветы накрутила мелкие. Луки разные, даже пастернак. Петрушку и сельдерей. Крахмальный клейстер вспоминаю как плохой сон. 🙂
Автор говорит, что саженки невозможно найти. На Кубани все рынки завалены луковичками этого сорта и сажаем мы его под зиму