Вырастим лук Эксибишен без рассады

Репчатый лук сорта Эксибишен появился на наших участках сравнительно недавно. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что лет 10 назад мы о нем и не слышали.

Эксибишен – салатный сорт голландской селекции, однолетний. Выращивают его только через семена, севка в продаже вы не найдете. Особенность этого лука в том, что за один сезон вырастают крупные луковицы со сладким, без горечи, вкусом. Правда, срок хранения не такой уж долгий, всего 3-4 месяца.

На страницах газеты читатели уже неоднократно делились опытом возделывания этого сорта. Но, в основном, они рекомендуют получать товарные луковицы через рассаду. Я выращивала Эксибишен рассадным методом только однажды. Честно скажу: чересчур хлопотно. К тому же в «горячее» весеннее время каждый сантиметр площади на моих подоконниках, можно сказать, на вес золота. А рассаду такого лука в маленькой плошке не вырастишь. Тут уж нужен тазик или достаточно большой ящик. Поэтому вот уже в течение 5 лет выращиваю этот замечательный лук методом «посева» семян на ленту.



Начинаю свою «посевную» в марте. Острым ножом разрезаю рулон туалетной бумаги на три части. Затем готовлю клейстер: на полстакана холодной воды – одна чайная ложка крахмала. Хорошо размешиваю и на медленном огне (при постоянном помешивании) довожу до сметанообразного состояния. Немного остужаю и добавляю в клейстер порошкообразное удобрение AVA. Каждая пылинка этого удобрения содержит полный набор минералов и микроэлементов, оказывает мягкое воздействие на корневую систему растений, не вымывается в нижние слои почвы, обладает пролонгированным (длительным) действием. Поэтому в дальнейшем, в течение всего лета, я никаких подкормок для лука не использую. Тут важно еще заметить, что минеральными удобрениями при выращивании этой культуры злоупотреблять не стоит. Особенно это относится к азоту, иначе весь труд по выращиванию лука окажется напрасным: луковицы будут непригодны к зимнему хранению

Итак, клейстер готов. Переливаю его в пластиковый флакон, в крышке которого закреплена маленькая трубочка. Чем меньше ее диаметр, тем лучше. Нарезаю полоски бумажной ленты длиной 80 см (именно такова ширина моей луковой грядки в открытом грунте). Раскладываю эти полоски на специальной пластиковой доске, она предназначена у меня именно для таких домашних посевов. Точечно наношу капельки клейстера на бумагу, сразу на одну-две полоски, а затем уже «сею» в эти капельки семена лука. Удобно это делать обычной деревянной зубочисткой. Расстояние между семенами выдерживаю в пределах 5 см. В дальнейшем, если на луковой грядке будет густовато, лишние луковицы выдергиваю летом для еды.

На моей пластиковой доске помещаются 11 бумажных полосок – это 11 будущих рядков грядки. После высыхания клейстера (обычно через сутки) полоски аккуратно скручиваю в рулончики и помещаю в целлофановый пакет. «Сею» новую партию семян, благо время «вне сезона» еще позволяет не спешить.

В открытый грунт посевы лука произвожу рано, в апреле, как только будет готова почва. Грядку для лука готовлю еще осенью, а весной остается только разрыхлить граблями поверхность почвы, нарезать плоскорезом бороздки, пролить их водой с добавлением «Фитоспорина» (1 столовая ложка концентрированного препарата на ведро воды) и разложить в эти бороздки бумажные ленты с семенами лука, присыпать землей. Все, лук посеян.

Ставлю небольшие дуги и накрываю грядку нетканым материалом (лутрасилом). Для чего это делается? Укрывной материал помогает не только сберечь тепло и влагу, но и защищает посевы от вредителей, в частности от луковой мухи. Стараюсь рядом с луком располагать и грядку с морковью. Они – хорошие соседи и своими специфическими «ароматами» также защищают друг друга от вредителей.

В процессе роста лук нуждается во влаге, полив можно производить из лейки поверх укрывного материала.

Весь последующий уход заключается в поливах, рыхлении и прополке. Всходы лука очень нежные, сеянцы – тонюсенькие, поэтому нужно следить, чтобы на грядке не образовывалась почвенная корка, чтобы посевы не заглушали сорняки.

Лук Эксибишен вырастает у меня замечательный. Этот сорт имеет свою особенность: луковицы располагаются не в земле, а практически на поверх¬ности, что очень удивляет окружающих. Возможно, что при моей технологии выращивания луковицы и помельче, чем при рассадном способе. Но зачем нам луковица весом 1 кг или даже 0,5 кг? Считаю, что для домашнего употребления это вовсе ни к чему. У меня также бывают достаточно крупные экземпляры, даже чересчур.

Осенью луковицы аккуратно подкапываю вилами и сразу помещаю для просушки на чердак, перо не срезаю. При этом не травмируется корневая шейка, а значит, лук будет лучше храниться. Храню его также на чердаке рыхлым слоем.