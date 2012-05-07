Самая сладкая и ароматная

Хочу поделиться своим опытом выращивания ремонтантной земляники с теми, кто хочет самостоятельно ее развести.

Прежде всего, нужно выбрать сорт, который вы хотели бы выращивать. Сейчас в продаже есть широкий выбор сортов. Многим нравятся мелкоплодные сорта земляники, такие как Барон Солемахер, Желтое чудо, Руяна. Эти сорта неприхотливы, хорошо выглядят в бордюрах.

Сорт Желтое чудо отличается необычными медово-желтыми, очень сладкими и ароматными ягодами, весом 4-6 г. Он безусый, урожайный и зимостойкий. По вкусу и аромату превосходит все известные красноплодные сорта. Обильно плодоносит до заморозков.

Сорт Барон Солемахер ремон¬тантный, безусый, очень урожайный и зимостойкий. Обильно плодоносит с июня до заморозков. Ягоды ярко-красные, весом 4-7 г, с ароматом лесной земляники.

Сорт Руяна похож по характеристике на сорт Барон Солемахер.

Однако особый интерес представляют новые ремонтантные гибриды с крупными ягодами. Они имеют великолепный десертный вкус, классический аромат и продолжительный период плодоношения. Эти растения не только урожайны, но и очень декоративны. Представьте себе, как выглядит земляника, усыпанная цветками и крупными ягодами одновременно. Ее можно выращивать не только в саду, но и на балконе, веранде, подоконнике.

Отлично зарекомендовал себя промышленный гибрид Московский деликатес F1. Ягоды созревают на две недели раньше других сортов. Средняя масса плодов 15-35 г. Плодоносить начинает через 4-6 месяцев после посева, и ягоды зреют до конца сентября. Растения отличаются особой силой и повышенной продуктивностью. Дают очень вкусные, крупные ягоды (плотной консистенции). Урожайность до 1,5 кг с куста. Длинные цветоносы облегчают сбор ягод и придают дополнительную декоративность растениям. Эту землянику можно выращивать на балконах, в контейнерах и подвесных кашпо.

Другой гибрид Домашний деликатес F1 идеально подходит для выращивания в емкостях (горшках, подвесных корзинах, балконных ящиках). Это очень привлекательное растение с темными листьями и рубиновыми ягодами, которые достигают 4 см в диаметре. Гибрид очень урожайный, обильно плодоносит до самых заморозков.

И, наконец, потрясающая новинка – гибрид Всемирный дебют F1. Цветет красивыми розовыми цветками все лето. Ягоды крупные – до 35 г, сладкие и душистые, хорошо смотрятся на балконах, подоконниках.

Хочу заметить, что в отличие от томатной рассады земляничная займет очень мало места в вашей квартире. Сею семена в феврале-марте, так же как и томаты.

Выращивать землянику из семян – необычное и очень кропотливое для садоводов занятие, поэтому я и решил поделиться своим опытом. Семян названных выше сортов земляники в упаковке, как правило, очень мало (10-50 штук). Часто при посеве не все всходят и выживают. Меня постигали и неудачи, прежде чем я научился выращивать рассаду. Причины неудач были в том, что я глубоко заделывал семена, но даже и те, что всходили, позже погибали от неправильного ухода. Семена у земляники прорастают долго, всходы появляются только через 3-4 недели. Они очень мелкие (в 1 г примерно 2000 штук), поэтому сею их в ящик поверхностно, посев увлажняю и чуть-чуть присыпаю грунтом (1-2 мм). Чтобы почва не высыхала, ящик с посевом накрываю полиэтиленовой пленкой и ставлю в темное теплое место. Каждый день пленку снимаю на 10 минут, проветриваю, и если подсохла земля, с помощью пульверизатора увлажняю. Как только появятся всходы, пленку снимаю и ящик ставлю в светлое место. Оптимальная температура для проращивания семян +20…+25 оС, а растут сеянцы при температуре +15 оС. Поливать молодые растеньица нужно очень аккуратно. Они очень маленькие и их легко можно залить и смыть водой. На прямые солнечные лучи ставить ящики нельзя, так как растения могут быстро погибнуть. Сеянцы я не пикирую, поэтому сразу сею редко – по схеме 3x4 см. Подросшая рассада не переносит высокой температуры, держу ее на застекленном балконе.

Почву для посадки рассады земляники на постоянное место готовлю заранее. Лучшими предшественниками для нее являются лук, морковь, свекла, укроп, редис, чеснок, петрушка. Земляника на одном месте будет расти 5-6 лет, так что почву для нее нужно приготовить хорошо. Грядки для весенней посадки готовлю осенью, для осенней – за две-три недели до того. На каждый квадратный метр вношу по 5 кг перегноя, 50 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 20 г сернокислого аммония. Потом грядку перекапываю и хорошо разравниваю землю граблями. На постоянное место сажаю рассаду с 4-5 листочками (не менее!). Высаживаю под вечер или в пасмурную погоду. Для Московского деликатеса перед посадкой выкапываю ямки 40 см глубиной, заполняю их перегноем и комплексными удобрениями и только потом сажаю, так как кусты этого сорта сильно разрастаются в ширину и высоту. Расстояние между ними должно быть не менее 60 см. После посадки поливаю теплой водой.

Все ремонтантные сорта земляники нуждаются в плодородной почве. В начале массового цветения для лучшей завязываемости и увеличения массы ягод растения обрабатываю раствором бора, марганца и цинка (по 2 г на 10 л воды). Опрыскиваю вечером или в пасмурную, но не дожд¬ливую погоду. Пока не появились зеленые ягоды, кусты каждые 10-15 дней подкармливаю настоем жижи (1:10) с добавлением стакана золы на 10 л воды. Расход подкормки – 10 л на погонный метр ряда. После сбора первого урожая вырезаю отплодоносившие цветоносы, не повреждая верхушечных почек, для образования новых. Цветоносы у всех сортов высокие, длинные и очень декоративно смотрятся.

Чтобы продлить осеннее плодоношение земляники, я ее накрываю светопроницаемой полимерной пленкой. Ягоды хорошо переносят ночные температуры и ранние заморозки. Часть кустов выкапываю, пересаживаю в горшки и увожу домой, где на застекленном балконе дозревают последние ягоды.

Чтобы земляника зимой не под¬мерз¬ла, растения надо обкладывать сухим торфом, а сверху накрывать сухими листьями. Через год ее можно размножить делением куста и пересадить на новые грядки.

Если на землянике появилась серая гниль, почву обильно опрыскиваю

2%-ным раствором хлористого калия или настоем золы (500-800 г на 10 л воды). Потом можно подкормить минеральными удобрениями (сернокислый аммоний – 25 г, суперфосфат – 20 г, сернокислый калий – 25-30 г на 10 л теплой воды). Поливать надо под корень и обязательно немного взрыхлить землю и окучить. При поражении земляничным клещом перед цветением обрабатываю растения «Кельтаном» или 10%-ным карбофосом.

С другими болезнями и вредителями веду борьбу так же, как и на обычной землянике.