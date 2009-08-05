"Золотой" лук староверов
Сортов репчатого лука много. Но пять лет назад мне посчастливилось приобрести посадочный материал уникального «золотистого» лука.
Этот сорт с давних времен выращивали староверы в глухих деревнях Красноярского края. У него масса достоинств. Из одной луковицы вырастает от 4 до 6 крупных, продолговатых, диаметром 8-10 см, золотистых луковиц. Вес от 100 до 250 г, а некоторые достигают и 300 г. На вкус он не горький, ароматный и очень сочный. Зелень появляется на две недели раньше любых других сортов, посаженных с ним в одно время.
Есть некоторые особенности выращивания этого лука. Сажают его в ранние сроки - 20 апреля. И стрелкование ему не грозит. Грядки шириной в метр готовят осенью. Вносят на 1 м2 ведро компоста, горсть калийной соли и суперфосфат. По весне рыхлят вилами. Делают вдоль грядки три борозды до 7 см глубиной и шириной, равной диаметру луковицы. В каждую борозду рассыпают древесную золу.
Посадочный материал также требует подготовки. Перед посадкой луковицы очищают от шелухи (лук вырастает крупнее), обрезают по плечики и замачивают на 4 часа в растворе соленой воды - на 5 л воды 3 ст. ложки соли. Затем промывают его и на 40 минут помещают в раствор марганцовки розового цвета. Высаживая лук, раскладывают его, не вдавливая в землю. Расстояние между луковицами 35 см. Это обязательно, так как при делении маточной луковицы образуется пять-восемь штук новых.
Затем все разложенные луковицы окучивают землей с междурядий. Получаются гребни высотой 8-10 см. Полив и подкормку проводят только по бороздкам. Под воздействием прополок и рыхлений гребни к моменту формирования гнезд рассыпаются, и луковицы оказываются на поверхности почвы. Поливы прекращают за четыре недели до уборки, с момента полегания листьев.
Чтобы поддерживать сорт на высоком уровне, нужно каждый год во время уборки урожая отбирать на семена луковицы из тех гнезд, где они больше и крупнее.
С желающими могу поделиться семенами этого уникального сорта. Всхожесть хорошая. Цена за 30 шт. - 30 руб. Семена высаживают в марте на рассаду или в ранние сроки на грядку. В этом же сезоне получите взрослые луковицы этого сорта. Просьба в письмо вкладывать маркированный конверт с обратным адресом. 640023, г. Курган, 2 Микрорайон, д. 8, кв. 236.
- Василий Григорьевич ЗЕНКОВ
- 22.02.2002
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По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу editor@cofe.ru
скажите пожалуйста, а Зенковы еще высылают лук (а то статья была от 2002 года)
здравствуйте, хочу купить у вас лук!!!!как это можно сделать!?
Здравствуйте! Мне тоже интересно,вы еще торгуете луком?
Здравствуйте! Живу в Красноярском крае, очень понравилась статья про выращивание лука! Хочу приобрести этот лук и вырастить его по этой технологии! Возможно ли это?
Добрый час!Хотелось бы у вас купить этот лук.Возможно ли это?
Здравствуйте! Возможно ли еще сделать вам заказ на лук?
Здравствуйте. Как можно заказать у Вас семена? Продаете ли Вы сами луковицы?
Здравствуйте! Живем в Ярославле.С удовольствием приобрели бы у Вас лук на посадку, если это возможно.
Добрый день! Как можно заказать у вас лук и если можно. по какой цене?
Скажите,а еще можно заказать
Уважаемый Василий Григорьевич! Очень заинтересовала Ваша статья. Пожалуйста ответьте, можно ли заказать у Вас лук или семена? С уважением ШкрыльВ.Г.
Добрый вечер. Высылаете лук в Украину,г. Ромны. natalia.gazenko@gmail.com
Василий Григорьевич! Здравствуйте. Можно ли у вас еще купить лук? Какие еще есть семена? Можно ли вырастить этот лук в Хабаровске? Спасибо. Мой адрес: Lebedeva-ftdv@mail.ru Светлана Николаевна.
Добрый день! Как можно заказать у вас лук и если можно. по какой цене?
добрый день как заказать у вас лук и по какой цене? заранее спасибо
Василий Григорьевич, здравствуйте ! Есть ли ещё возможность заказать у Вас семена ?
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Добрый день! Можно ли еще у Вас заказать лук и по какой цене?Спасибо.
Василий Григорьевич, здравствуйте ! Есть ли ещё возможность заказать у Вас семена ? Спасибо за ответ. С уважением. Стелла
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Василий Григорьевич, здравствуйте ! Есть ли ещё возможность заказать у Вас семена ? по какой цене и как заказать петр
Василий Григорьевич, здравствуйте ! Есть ли ещё возможность заказать у Вас семена ? по какой цене и как заказать
Добрый день! Скажите возможно ли заказать лук и его цена? Денис
Добрый день василий Григорьевич! Есть ли ещё возможность заказать у Вас семена ? Спасибо за ответ. С уважением. Евгения
Василий Григорьевич, здравствуйте! Как и по какой цене можно у Вас заказать семена
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Подскажите, семена вы высылаете в конверте? И можно ли их заказать сейчас?
Добрый день Василий Григорьевич! если можно пришлите мне лук, оплату гарантирую
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здравствуйте Василий Григорьевич.Я с Украины.можете ли Вы выслать лук сюда.можно по предоплате.заранее благодарна