"Золотой" лук староверов

Василий Григорьевич ЗЕНКОВ 22.02.2002

Сортов репчатого лука много. Но пять лет назад мне посчастливилось приобрести посадочный материал уникального «золотистого» лука.Этот сорт с давних времен выращивали староверы в глухих деревнях Красноярского края. У него масса достоинств. Из одной луковицы вырастает от 4 до 6 крупных, продолговатых, диаметром 8-10 см, золотистых луковиц. Вес от 100 до 250 г, а некоторые достигают и 300 г. На вкус он не горький, ароматный и очень сочный. Зелень появляется на две недели раньше любых других сортов, посаженных с ним в одно время.Есть некоторые особенности выращивания этого лука. Сажают его в ранние сроки - 20 апреля. И стрелкование ему не грозит. Грядки шириной в метр готовят осенью. Вносят на 1 м2 ведро компоста, горсть калийной соли и суперфосфат. По весне рыхлят вилами. Делают вдоль грядки три борозды до 7 см глубиной и шириной, равной диаметру луковицы. В каждую борозду рассыпают древесную золу.Посадочный материал также требует подготовки. Перед посадкой луковицы очищают от шелухи (лук вырастает крупнее), обрезают по плечики и замачивают на 4 часа в растворе соленой воды - на 5 л воды 3 ст. ложки соли. Затем промывают его и на 40 минут помещают в раствор марганцовки розового цвета. Высаживая лук, раскладывают его, не вдавливая в землю. Расстояние между луковицами 35 см. Это обязательно, так как при делении маточной луковицы образуется пять-восемь штук новых.Затем все разложенные луковицы окучивают землей с междурядий. Получаются гребни высотой 8-10 см. Полив и подкормку проводят только по бороздкам. Под воздействием прополок и рыхлений гребни к моменту формирования гнезд рассыпаются, и луковицы оказываются на поверхности почвы. Поливы прекращают за четыре недели до уборки, с момента полегания листьев.Чтобы поддерживать сорт на высоком уровне, нужно каждый год во время уборки урожая отбирать на семена луковицы из тех гнезд, где они больше и крупнее.С желающими могу поделиться семенами этого уникального сорта. Всхожесть хорошая. Цена за 30 шт. - 30 руб. Семена высаживают в марте на рассаду или в ранние сроки на грядку. В этом же сезоне получите взрослые луковицы этого сорта. Просьба в письмо вкладывать маркированный конверт с обратным адресом. 640023, г. Курган, 2 Микрорайон, д. 8, кв. 236.