Растут ли бахчевые в Сибири

Пять лет назад моя семья приобрела небольшой участок в 4 сотки под Новосибирском. На второй год я посадил свои первые арбузы и дыни. С тех пор накопился некоторый опыт, о котором и хочу рассказать.

В принципе, бахчевые культуры в средней полосе России и Сибири – не новость, сколько статей на эту тему написано. Тем не менее, реально встретить эти растения на грядках можно не часто. Выращиваются, как правило, мелкоплодные малоурожайные сорта с плодами посредственного вкуса, типа Огонек, Сибиряк, Сахарный малыш. Да и воспринимается это скорее как баловство, чудачество, а не как возможность иметь свои арбузы и дыни в открытом грунте, начиная с июля и всю осень.

Первые свои арбузы я начал с выращивания именно вышеуказанных сортов. Пробовал через рассаду и посевом сразу в грунт, в теплице и открытом грунте. Результаты были, но меня они не устраивали. Хотелось получить плоды более крупные, чем 1-2 кг. Нужны были соответствующие семена, которые я приобрел в магазине известной новосибирской фирмы, торгующей голландскими и российскими семенами. Там же получил советы по агротехнике, которую успешно применяю.

Процесс выращивания начинается в конце апреля. Семена замачиваю в растворе марганцовки на 20 минут, после чего заменяю его на раствор микроудобрений или стимулятора роста. Оставляю на сутки замачиваться в тепле. Далее закаливаю семена переменными температурами в течение 5-7 дней: днем в холодильнике на нижней полке, ночью держу при комнатной температуре.

Рассаду выращиваю в небольших горшочках высотой 7 см, с легкой плодородной почвой. Если отколоть самый верх оболочки семени с одной стороны (чтобы оголился «хвостик» зародыша), то при температуре 26-28 градусов всходы появятся очень дружно, через 2-3 дня. Если этого не сделать, появление всходов может растянуться на 2 недели.

Очень важно получить рассаду крепкой, невытянувшейся. Самый ответственный момент для этого – 4-5 дней после всходов. Как только семядольные листья выйдут на поверхность, сразу переставляю горшочки на застекленную лоджию. В моем доме там складываются самые подходящие условия – светло и температура 15-17 градусов. В дальнейшем температуру повышаю до 22 градусов днем и 18 ночью. В рассадный период подкармливаю 2-3 раза микроэлементами и марганцовкой. Излишний полив вреден, так как корни могут загнить.

В грунт высаживаю рассаду в первой декаде июня, после окончания заморозков.

Место под посадку готовлю шириной 3 м. Посередине вскапываю полосу шириной 1,5 м. Заправляю 1 ведром компоста или перегноя на 1 кв. м грядки, добавляю немного комплексного минерального удобрения. Навоз под арбузы не используют. В середине грядки делаю небольшое возвышение, чтобы вода не застаивалась у корней, а стекала вниз. Это предотвратит появление корневых гнилей, к которым арбузы не устойчивы.

Чтобы гарантированно получить урожай, грядку надо застелить нетканым укрывным материалом черного цвета. Я использую “Пегас” шириной 1,6 м. Расстилаю его на грядку, плотно прижав к почве, и ею же засыпаю края, чтобы не унесло ветром. Под таким укрытием корням будет тепло и комфортно, что обеспечит быстрый рост ботвы и наращивание урожая. К тому же исключаются прополки.

Посередине грядки в один ряд через 50 см прорезаю в материале крестики, отгибаю края и аккуратно, не нарушая земляного кома, высаживаю рассаду. Через неделю она трогается в рост.

Отрастающие плети раскладываю в обе стороны, слежу, чтобы они не переплетались. За лето арбузы займут всю отведенную им площадь.

В конце июня начинается массовое цветение. Сначала появляются мужские цветки, позже женские. В дальнейшем они чередуются: примерно на каждые 3-8 мужских приходится 1 женский. Женские легко отличить по маленькому плодику, который присутствует изначально. Если насекомые плохо посещают бахчу, приходится опылять вручную. Делать это надо утром в недождливую погоду. Надо сорвать мужской цветок и прикоснуться им к женскому. На следующий день процедуру желательно повторить.

С начала разрастания завязи плеть прищипываю, оставив после плода 6-8 листьев. В дальнейшем вырезаю боковые побеги только в том случае, если посадки излишне загущаются. На одном растении вырастают 2-5 плодов весом 5-8 кг, возможны и более крупные экземпляры. Лишние завязи не выщипываю: впоследствии они отвалятся сами. Под каждый плод желательно подложить дощечку, кусок пенопласта и т.п.

К поливам арбуз не требователен, так как развивает мощную корневую систему. Исключение составляет период приживания и начального роста.

Первые плоды созревают через 30-35 дней от начала роста завязи. Вкус арбузов отменный, гораздо лучше тех, что продаются на рынках и в магазинах. Иные получаются такими сладкими, что много и не съешь. Новосибирского солнца на это хватает.

Определить спелость арбузов можно по следующим признакам: глухой звук при постукивании, усохшие усики и плодоножки, пожелтение пятна в месте соприкосновения с почвой. К сожалению, не всегда эти способы точны. Надежно укажет на спелость арбуза потрескивание, хруст внутри его при сильном сжатии руками. Также надо ориентироваться на сроки, необходимые для налива плодов, определенные для каждого сорта.

В моей агротехнике возможны вариации. Например, свести трудоемкость к минимуму можно, исключив рассадный период. В этом случае семена сеют непосредственно в грунт в мае и накрывают небольшими пленочными колпачками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Коротко о сортах и гибридах, которые я опробовал.

Мадера F1 – один из лучших раннеспелых гибридов с хорошей устойчивостью к заболеваниям. Плоды крупные, 6-8 кг, округлые, со светло-зелеными полосами, отличаются сочной и хрустящей мякотью ярко-красного цвета. Плоды наливаются за 30-35 дней. Длительно сохраняет свои товарные и вкусовые качества: сладкий вкус и нежнейший аромат.

Симпатия F1 – очень ранний гибрид. Крупные (массой 6-10 кг) и красивые, идеально круглые плоды отличаются великолепной зеленой с темно-зелеными полосами окраской. Наливаются за 35-40 дней. Мякоть сочная, ароматная, сладкая.

Кримсон глори F1 – ранний продуктивный гибрид с полосатыми плодами округлой формы, достигающими массы 12-15 кг. Обладает комплексной устойчивостью к заболеваниям. Для этого гибрида характерны хорошая лежкость и транспортабельность.

Кримсон свит – скороспелый сорт. Плоды округлые, достигают массы 11-13 кг, с тонкой коркой. Долго хранятся.

Астраханский – среднеспелый сорт. Плоды крупные, шаровидные, превосходного качества. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Хорошо переносит транспортировку и хранение.

Чарльстон грей – среднепоздний сорт. Растение среднеплетистое.

Плоды удлиненные, массой до 12 кг. Сорт устойчив к фузариозу и антракнозу. Отличается отличной лежкостью, транспортабельностью, высокими вкусовыми качествами.

В выращивании дыни есть небольшие отличия. Их надо высаживать на навозные гряды. Черный укрывной материал не обязателен. Ширина гряды достаточна 0,6-0,8 м, столько же между растениями в ряду.

Основное же отличие в формировании растений. Главную плеть прищипывают после третьего листа. С появившимися побегами первого порядка поступают так же. И только побегам второго порядка дают расти – на них обильно появляются женские цветки и формируется урожай. В условиях Новосибирска в открытом грунте реально получить плоды весом до 2 кг. Дыни, в отличие от арбузов, в процессе лежки могут дозревать.

Спелость дыни определяется по изменению цвета с зеленого на характерный для сорта, появлению сетки и приятного аромата. Плод легко отделяется от плодоножки. Будьте внимательны – в теплую погоду дыни быстро перезревают и портятся.

Расскажу о сортах и гибридах, которые мне понравились.

Ассоль F1 – гибрид получен на Западно-Сибирской овощной опытной станции. Среднеспелый, урожайный. Плоды массой до 1,5 кг, с бело-зеленой, сочной, нежной, очень сладкой мякотью толщиной до 3 см.

Ирокез F1 – среднеранний, очень урожайный гибрид. Образует округло-овальные, сегментированные плоды массой до 2 кг, желто-зеленого цвета, сегменты покрыты частой грубой сеткой. Мякоть необычного оранжевого цвета, толстая – около 4 см, нежная, сочная, сладкая, тает во рту, содержит много сухих веществ.

Ранняя сладкая – ранний сорт с плодами массой до 1 кг, в стадии полной зрелости желтого цвета. Мякоть толщиной 2 см, зеленоватая, сочная, зернистая, очень сладкая. Сорванные слегка недозрелыми, плоды могут длительное время сохраняться в комнате, постепенно дозревая.