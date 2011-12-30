Создайте праздник

Новый год совсем скоро, но у вас еще есть время, чтобы превратить обычные комнатные цветы в оригинальные новогодние подарки или сказочное украшение квартиры. Да и елочку

при необходимости можно заменить некоторыми живыми растениями.

Если вы не хотите рубить елочку под самый корешок, купите живое деревце в контейнере или горшочке. В канун Нового года в цветочных магазинах – изобилие таких лесных красавиц разных пород и размеров.

Но будьте осторожны, украшая его, электрические гирлянды могут погубить растение, да и игрушки должны быть очень легкими и легко крепиться.

Поставьте такую елочку в самое прохладное место, время от времени сбрызгивая ее водой. Она наполнит комнату хвойным ароматом, ощущением праздника. А после Нового года постепенно приучайте растение к холодному воздуху, чтобы весной поселить его в саду.



Вместо елочки



Можно заменить лесную елочку и комнатными растениями, например, араукарией. Сейчас она стала очень популярной именно благодаря своему сходству с елочкой. Украшать ее можно только очень легкими бумажными игрушками или мишурой, нарядными бантиками и позолоченными нитями. Этого вполне достаточно, чтобы превратить араукарию в новогоднее деревце.

Кипарис тоже напоминает миниатюрную живую елочку и может стать украшением дома или прекрасным новогодним подарком. Правда, приходилось встречать кипарисы, которые в магазине обрабатывали специальными блестками (особенно под Новый год), чтобы он был праздничным и больше походил на елку. В действительности же это вредит растению, поэтому лучше приобретать кипарис в его естественном виде, не украшенным блестками и игрушками. Если все же захотите нарядить кипарис как новогоднюю елочку, то можно повесить на него разноцветный дождь или легкие бумажные игрушки. Помните, что декоративный кипарис хотя и неприхотливое растение, однако плохо переносит сухость воздуха и высокую температуру зимой.



Новогодняя композиция



Ее можно создать на подоконнике. Для этого подойдет любой домашний цветок, но желательно выбрать растение крупное и стройное. Например, алоэ древовидное, кактус, драцену, толстянку, цитрусовые.

Выбрав претендента, оберните горшочек упаковочной бумагой голубого или серебристого цвета, землю покройте пушистым «снегом» из пенопласта. На оконном стекле нарисуйте белой или синей гуашью мелкие снежинки (крупный рисунок будет отвлекать внимание от цветка).

Если выбранное растение имеет крепкие ветви, повесьте на него несколько маленьких игрушек. Листья можно украсить специальным спреем (для флористов) белого, серебристого или золотого цвета. Или украсьте крону миниатюрными снежинками из белых бумажных салфеток, комочками ваты. Можно использовать и мишуру, но только немного и самую мелкую.

По контуру стекла можно закрепить гирлянду с маленькими огоньками, чтобы привлечь Деда Мороза и чтобы в сказочную ночь счастье не обошло стороной ваш дом.



Подарки к празднику



Одна из самых приятных забот в канун праздника – приготовление подарков для друзей и близких. Совсем не обязательно тратить много денег, а вот фантазия в этом деле просто необходима.

Цветы – лучший подарок к любому празднику, но к Новому году дарить нужно не стандартный букет, а что-то особенное: доброе, милое, смешное и нарядное. В такой сказочный сюрприз можно превратить любое комнатное растение, украсив его с любовью, фантазией и юмором.



Это может быть Дед Мороз



Его можно изготовить из толстого кактуса с большими иголками. Наденьте ему на «макушку» красную шапку с белым отворотом. Старательные рукодельницы могут сшить ее из материала, а проще смастерить из красных салфеток и ваты с помощью клея или степлера. Круглые глазки вырежьте из бумаги и наколите на иголочки. Пышная борода из ваты также хорошо будет держаться на колючках. Пофантазируйте над созданием знакомого с детства образа. Главное – чтобы наряд был легким, не утомите «старого дедушку»!



Или корзина подснежников



Конечно, только в сказке можно собрать целую корзину подснежников в заснеженном лесу. Зато в домашней оранжерее их легко могут заменить пышные шапки белой фиалки или цикламена. Припорошите лепестки измельченной мишурой, чтобы они искрились, словно покрытые инеем. Поставьте горшочек в корзинку, ручку которой обвейте красной лентой, сбоку соорудите небольшой бантик, приколите колокольчики. И тогда привычные домашние цветы станут сказочными и новогодними.



Рождественская звезда – пуансеттия



Статус самого новогоднего цветка уже прочно закрепился за пуансеттией, именуемой в народе «рождественской звездой». Продавцы часто обрабатывают ее специальным спреем с блестками, и тогда ее огненно-красные листья напоминают драгоценные камни. Конечно, это удивительный подарок к Рождеству или Новому году.

Вариантов праздничного оформления и создания таких «живых» новогодних сюрпризов, подарков – множество. Они не требуют больших материальных затрат.

Главное – ваша творческая фантазия и любовь, внимание к тем, кого вы хотите поздравить.