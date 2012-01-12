Миндаль зимостойкий


Наши дачники настолько пытливы и деятельны, что могут опровергнуть любую очевидную, устоявшуюся аксиому. Например, вот такую: «Вырастить миндаль в средней полосе России без укрытия на зиму невозможно».


Я вам скажу, все-таки есть один вид миндаля, который  можно выращивать в средней полосе и даже севернее, до Вологды и Петербурга. И он будет цвести и даже плодоносить.
Всего в природе встречается около 40 видов миндаля, все они – теплолюбивые растения сухих субтропиков. Из этих всех видов в средней полосе России с успехом растет зимостойкий миндаль степной. Его еще называют просто бобовник, он же – миндальник, миндаль низкий, миндаль дикий. (Правда, известен другой бобовник – анагиролистный, он же – ракитник, поэтому не путайте, это два разных растения. К тому же ракитник относится к другому семейству бобовых и цветет крупными до 2 см золотисто-желтыми цветами, собранными в длинные, до 30 см кисти. Оба вида кроме одинакового названия ничего общего не имеют).

Он очень декоративный

Миндаль низкий, или бобовник, относится к семейству розовых. В дикой природе растет в степи по склонам оврагов и сейчас становится там довольно редким растением. На дачах тоже пока редкий гость. Но я считаю, что он имеет большие перспективы для того, чтобы поселиться в наших садах. Прежде всего, это очень декоративное растение, оно великолепно смотрится в любом уголке сада.
Представьте: невысокий, до полутора метра кустарник с растопыренными прямостоячими ветвями и многочисленными укороченными веточками. Крона у него яйцевидной или шаровидной формы. Листья блестящие, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Главное украшение бобовника – его цветы, которые появляются одновременно с распусканием листьев примерно в мае. Смотрится удивительно красиво, словно розовое облако  окружило хрупкие, тонкие кустики. Созданы декоративные сорта: Анюта, Мечта, Розовый туман, Розовый фламинго.

И орешки дает

Хочу обратить ваше внимание на плоды зимостойкого миндаля. Каждый плод у него – это сухая яйцевидная костянка до 2 см в длину, с жестким войлочно-мохнатым околоплодником беловатого цвета. Созревают орешки в сентябре, и это очень радостный момент, ведь плоды дает единственный вид миндаля, который растет и зимует в нашей зоне. И хоть орешки небольшие, но они содержат до 50% растительного масла, которое используют как заменитель миндального. Ядра этого миндаля после термической обработки можно употреблять как пикантную пряность к блюдам. Плодоносить он начинает при посадке отпрысками с 3-4 лет, а из семян немного позже.

Вниманию садоводов-любителей

Если путем отбора, селекции отобрать формы с плодами без горечи, то бобовник будет неплохой орехоплодной культурой. Хотя он и известен с 1778 года, но его селекцией никто не занимался. Только И.В. Мичурин пытался с его помощью создать зимостойкие сорта персика и миндаля.
 Я считаю, наши любители-садоводы, выращивая бобовник, могут сами отбирать лучшие формы. Эта культура заслуживает внимания. К тому же это растение неприхотливо, прекрасно переносит стрижку, оно засухо-соле-газо- и дымоустойчиво, малотребовательно к плодородию почв. При подмерзании быстро восстанавливается. И легко размножается многочисленными отпрысками, отводками и семенами. Семена высевать лучше под зиму или стратифицировать. Растения бобовника прекрасно смотрятся в групповых и одиночных посадках, а во время цветения они просто завораживают своей неповторимой красотой.

поделиться
Александр Васильевич ЛУКШИН
Мордовия, с. Ельники
30.12.2011

    Где можно было бы его приобрести? Спасибо.

    Где можно было бы его приобрести? Спасибо.

    Не только в средней полосе, но и у нас в Сибири (Томская область) растет и плодоносит.

    Где можно приобрести, или не могли бы вы поделится.

    Посоветуйте, пожалуйста, где его приобрести в Самарской области.

    Подскажите пож-ста где можно приобрести миндаль?

    Здравствуйте, Александр Васильевич!!! Статья на мой вгляд очень грамотная. Судя по Вашей статье, Вы наверное, имеете на своём огороде такое растение -бобовник или знаете где оно произростает. Уважаемый Александр Васильевич. не могли бы Вы помочь с приобретением посадочного материала этого растения. С уважением, Анатолий.

    Добрый день.Спасибо за статью ,Александр Васильевич.Мне очень нравятся цветущие кусты .Миндаль просто прелесть,да еще он и плоды вкусные дает.Я живу в Сибири,в Красноярске.Очень хотелось бы иметь у себя на даче такой кустик.Будет у нас расти такое чудо?И где его можно приобрести?Ответьте пожалуйста.

Оставьте свой отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ознакомлен и принимаю условия Соглашения *

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу editor@cofe.ru