Миндаль зимостойкий

Наши дачники настолько пытливы и деятельны, что могут опровергнуть любую очевидную, устоявшуюся аксиому. Например, вот такую: «Вырастить миндаль в средней полосе России без укрытия на зиму невозможно».

Я вам скажу, все-таки есть один вид миндаля, который можно выращивать в средней полосе и даже севернее, до Вологды и Петербурга. И он будет цвести и даже плодоносить.

Всего в природе встречается около 40 видов миндаля, все они – теплолюбивые растения сухих субтропиков. Из этих всех видов в средней полосе России с успехом растет зимостойкий миндаль степной. Его еще называют просто бобовник, он же – миндальник, миндаль низкий, миндаль дикий. (Правда, известен другой бобовник – анагиролистный, он же – ракитник, поэтому не путайте, это два разных растения. К тому же ракитник относится к другому семейству бобовых и цветет крупными до 2 см золотисто-желтыми цветами, собранными в длинные, до 30 см кисти. Оба вида кроме одинакового названия ничего общего не имеют).



Он очень декоративный



Миндаль низкий, или бобовник, относится к семейству розовых. В дикой природе растет в степи по склонам оврагов и сейчас становится там довольно редким растением. На дачах тоже пока редкий гость. Но я считаю, что он имеет большие перспективы для того, чтобы поселиться в наших садах. Прежде всего, это очень декоративное растение, оно великолепно смотрится в любом уголке сада.

Представьте: невысокий, до полутора метра кустарник с растопыренными прямостоячими ветвями и многочисленными укороченными веточками. Крона у него яйцевидной или шаровидной формы. Листья блестящие, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Главное украшение бобовника – его цветы, которые появляются одновременно с распусканием листьев примерно в мае. Смотрится удивительно красиво, словно розовое облако окружило хрупкие, тонкие кустики. Созданы декоративные сорта: Анюта, Мечта, Розовый туман, Розовый фламинго.



И орешки дает



Хочу обратить ваше внимание на плоды зимостойкого миндаля. Каждый плод у него – это сухая яйцевидная костянка до 2 см в длину, с жестким войлочно-мохнатым околоплодником беловатого цвета. Созревают орешки в сентябре, и это очень радостный момент, ведь плоды дает единственный вид миндаля, который растет и зимует в нашей зоне. И хоть орешки небольшие, но они содержат до 50% растительного масла, которое используют как заменитель миндального. Ядра этого миндаля после термической обработки можно употреблять как пикантную пряность к блюдам. Плодоносить он начинает при посадке отпрысками с 3-4 лет, а из семян немного позже.



Вниманию садоводов-любителей



Если путем отбора, селекции отобрать формы с плодами без горечи, то бобовник будет неплохой орехоплодной культурой. Хотя он и известен с 1778 года, но его селекцией никто не занимался. Только И.В. Мичурин пытался с его помощью создать зимостойкие сорта персика и миндаля.

Я считаю, наши любители-садоводы, выращивая бобовник, могут сами отбирать лучшие формы. Эта культура заслуживает внимания. К тому же это растение неприхотливо, прекрасно переносит стрижку, оно засухо-соле-газо- и дымоустойчиво, малотребовательно к плодородию почв. При подмерзании быстро восстанавливается. И легко размножается многочисленными отпрысками, отводками и семенами. Семена высевать лучше под зиму или стратифицировать. Растения бобовника прекрасно смотрятся в групповых и одиночных посадках, а во время цветения они просто завораживают своей неповторимой красотой.