Анзур – богатырский лук или?..

Апрель. Парит под горячим солнцем мокрая черная земля, только что освободившаяся от снега. Мощные ростки анзура уже пробились к теплу и свету, и начинается его стремительный рост.

А через 2-3 недели вид его поражает.

В это время еще нет никакой зелени на огороде. Многолетние луки (алтайский, шнитт, слизун) только начали прорастать, а анзур уже выбросил несколько крупнющих листьев. Они темно-зеленые, широкие, плоские, длиной до 50-60 см. Короткий толстый стебель противостоит самым сильным ветрам. Молодые листья анзура сочные, нежные, с небольшим чесночным ароматом – самая первая витаминная зелень ранней весны.

Биологические особенности

Анзур, или горный лук, – это общее название дикорастущих луков – уроженцев гор Средней Азии. Эти виды луков (гигантский, афлатунский, Суворова, стебельчатый, высокий и др.) очень сходны между собой. Все они эфемероиды, т.е. у них очень короткий, чаще весенний, период вегетации и длительный период покоя, так же как у тюльпанов и нарциссов.

Особенность развития анзуров связана с приспособленностью их к природным условиям родных гор. Летом там жарко и сухо. Наиболее благоприятны условия весной, когда хватает влаги. Они трогаются в рост при самых низких положительных температурах почвы и воздуха. Им приходится спешить, чтобы за 40-50 дней до наступления жары успели вызреть луковицы и семена. Я много лет выращиваю одну из разновидностей анзура – лук афлатунский. Его цветение продолжается 2 недели (конец мая – начало июня). Крепкие цветоносы высотой до 120 см удерживают плотные шаровидные зонтики ярко-фиолетового цвета диаметром 10 см. Лук – прекрасный медонос.

К концу июня корни и листья отмирают, созревают семена, луковица переходит в состояние глубокого относительного покоя. Анзуры очень пластичны, легко приспосабливаются к новым условиям, морозостойки, не повреждаются вредителями и болезнями. Только не любят переувлажненных и кислых почв.

В чем ценность анзуров?

Благодаря высокому содержанию витаминов (каратиноиды, витамины С, Д, Е), минеральных солей, фитонцидов и других биологически активных веществ, растения анзуров целебны. Причем полезны и листья, и луковицы. С глубокой древности на Востоке их использовали в лечебных целях: для улучшения зрения и слуха, укрепления желудка, снятия головных болей. Сегодня установлено, что добавка анзуров в пищу укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ. Анзур особенно полезен пожилым людям. Он улучшает память, лечит старческий тремор рук, импотенцию, простуду. Однако самолечение недопустимо. Из-за высокого содержания биологически активных веществ необходима строгая дозировка, особенно при использовании луковиц.

В свежем виде луковицы малопривлекательны из-за привкуса редьки и запаха эфирных масел. Поэтому их лучше употреблять маринованными после 30-дневного вымачивания в растворе соли (50 г на 10 л воды) для удаления стероидных сапонинов. Маринуют анзур так же, как и чеснок.

Листья анзуров используются в салатах, гарнирах, начинках для пирожков, в бутербродах, с творогом. Их можно замораживать в морозильнике.

Цветущие анзуры с плавающими в воздухе фиолетовыми шарами очень декоративны – придают цветнику объемность и какую-то завершенность. Они хорошо контрастируют с розовоцветной дицентрой, дают ошеломляющий эффект в композиции с огненно-красным восточным маком. В это же время цветут шиловидные флоксы и лапчатка непальская, пригодные для переднего плана.

Как вырастить анзур?

Декоративные луки, растущие в цветнике, можно не выкапывать 2-3 года. Афлатунский лук растет у меня в огороде, и я ежегодно выкапываю его в начале – середине июля, когда листья полностью засыхают. Луковица афлатунского лука крупная, состоит из двух долей, покрытых общей сухой чешуей серовато-белого цвета. Средняя масса луковицы – 200 г. Более крупные луковицы вырастают при удалении стрелок.

Несколько дней просушиваю луковицы в тени под яблоней, затем разделяю на доли и до посадки в грунт храню их в сеточках под навесом. В начале октября высаживаю на глубину 15-20 см от верха луковиц на расстоянии 40 см друг от друга. При подготовке почвы вношу золу – 2 стакана на 1 кв. м.

Лук афлатунский деток не образует. Каждый год количество луковиц удваивается, т.е. размножается он медленно. Конечно, при желании его можно вырастить из семян, но зацветают растения только на 4-й год. Семена высевают под зиму для естественной стратификации.

Советую вам посадить у себя анзур – прекрасное салатное растение, дарящее нам здоровье и красоту в цветнике.