Замечательные Кореновские

20.09.2002

Они оказались более морозоустойчивы, чем грецкие орехи сорта с романтическим названием Идеал.Лет 10 тому назад прочитал я в одной из агрономических газет статью Василия Васильевича Стефаненко о Кореновских грецких орехах. Сразу загорелся идеей вырастить это чудо на своем дачном участке. Написал автору письмо, и он выслал мне 20 орешков.В начале апреля я, как порекомендовал мне Василий Васильевич, замочил орехи на трое суток в снеговой воде. Менял ее ежедневно. После этого посадил орешки в ведро с песком, предварительно сделав “по бокам” и на дне дырки для вентиляции и стока лишней воды. Постоянно увлажнял песок, не давая ему пересыхать. Первые всходы появились дней через двадцать. Стало быть, смекнул, пора пересаживать моих питомцев на вольную волюшку, в открытый грунт.Сажал на глубину 7-8 см, по две штучки в каждую лунку. Ничем не удобрял, просто взрыхлил почву, а после посадки обильно полил. Через пару недель все орехи взошли. Особо я за ними не ухаживал, лишь изредка поливал, пропалывал и рыхлил. Развивались растения нормально. Где-то к началу августа они прекратили вегетацию. В это время я подсыпал золы, и мои питомцы начали “расти вширь”, то есть утолщаться. К осени их высота составляла от 5 до 15 см. Первую зиму растения перенесли хорошо. А весной четверо из них зацвели. Никто даже поверить не мог, что такие “малютки” уже способны цвести! Осенью я выкопал и раздал знакомым лишние саженцы. Но если вы решите пересаживать грецкий орех, имейте в виду, что у двухлеток корневая система настолько мощная, что “поменять квартиру” для них весьма проблематично. Надежней пересаживать однолетки, они лучше приживутся, меньше будут болеть.Первые плоды я получил на третий после посадки год. Конечно, поначалу их было раз-два и обчелся. Но уже на пятый год завязалось по 3-4 штуки в кисти, а на шестой их количество возросло до пятнадцати. Орехи по размерам поменьше южных, но скорлупа очень тонкая, а ядро большое, великолепного вкуса.Подмерзают деревья незначительно. Меньше страдают от морозов в зимний период, чем грецкий орех сорта Идеал. От выращивания Идеала мне пришлось отказаться именно из-за его слабой морозоустойчивости.Кореновские же орешки способны выдержать даже до -32оС. Весной 2001 года молодые побеги с соцветиями были жестоко убиты морозом. Они почернели. Но проснулись резервные почки, от них пошли новые побеги. Они зацвели и дали урожай. Пусть и не такой как обычно, но ведь все-таки вызрели плоды, несмотря на все каверзы погоды! Созревают орехи, как правило, в конце сентября.Крону у деревьев я не формирую, лишь провожу санитарную обрезку в июне. Вырастают они максимум до 4-4,5 м. Крона очень редкая. Прямо под деревьями у меня растет жимолость. А рядом посажена черная смородина и карликовые яблони. Все в отличном состоянии, то есть растет, живет, развивается и прекрасно плодоносит.Дружеский совет тем, кто решит посадить на своем участке замечательные Кореновские орешки. Не копайте больших посадочных ям. Выройте лишь небольшую ямку с тем расчетом, чтобы в ней поместились корни вашего саженца. Не за-глубляйте у растения корневую шейку. Посадите его так, как оно росло на прежнем месте. Для лучшего опыления и хорошего урожая я сажаю по два растения в одну лунку на расстоянии 40 см друг от друга. Кроме золы, никаких удобрений вносить не нужно. Особенно бойтесь навоза, он провоцирует бурный рост, и зимой дерево может погибнуть. В конце октября стоит провести влагозарядковый полив.А теперь маленькое резюме. Чем же хорош грецкий орех сорта Кореновский? В плодоношение он вступает уже на второй-третий год. К тому же обладает завидной зимостойкостью, она выше, чем у других скороплодных сортов. Другие преимущества - сдержанный рост, гроздевое плодоношение, очень вкусные плоды с тонкой скорлупой и большим ядром.Через вашу газету хочу выразить сердечную благодарность Василию Васильевичу Стефаненко за чудесные орешки, которые он создал. Саженцев у меня очень мало, поэтому почтовой рассылкой я не занимаюсь. Посадочный материал ореха сорта Кореновский можно будет приобрести с 20 сентября в Сызрани, на центральном рынке Торнадо, что располагается рядом с церковью (торговые места 75 и 99). Цена одного саженца - 250 рублей. Кроме этого в продаже будет очень много саженцев яблони, груши, сливы, алычи, вишни, черешни, абрикоса, винограда, малины (в том числе новых ремонтантных сортов), земляники, смородины, лимонника, бесшипого крыжовника и других культур. Огромный выбор семян и средств защиты растений., Самарская обл., г.Сызрань