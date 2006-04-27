Замечательные Кореновские
Они оказались более морозоустойчивы, чем грецкие орехи сорта с романтическим названием Идеал.
Лет 10 тому назад прочитал я в одной из агрономических газет статью Василия Васильевича Стефаненко о Кореновских грецких орехах. Сразу загорелся идеей вырастить это чудо на своем дачном участке. Написал автору письмо, и он выслал мне 20 орешков.
В начале апреля я, как порекомендовал мне Василий Васильевич, замочил орехи на трое суток в снеговой воде. Менял ее ежедневно. После этого посадил орешки в ведро с песком, предварительно сделав “по бокам” и на дне дырки для вентиляции и стока лишней воды. Постоянно увлажнял песок, не давая ему пересыхать. Первые всходы появились дней через двадцать. Стало быть, смекнул, пора пересаживать моих питомцев на вольную волюшку, в открытый грунт.
Сажал на глубину 7-8 см, по две штучки в каждую лунку. Ничем не удобрял, просто взрыхлил почву, а после посадки обильно полил. Через пару недель все орехи взошли. Особо я за ними не ухаживал, лишь изредка поливал, пропалывал и рыхлил. Развивались растения нормально. Где-то к началу августа они прекратили вегетацию. В это время я подсыпал золы, и мои питомцы начали “расти вширь”, то есть утолщаться. К осени их высота составляла от 5 до 15 см. Первую зиму растения перенесли хорошо. А весной четверо из них зацвели. Никто даже поверить не мог, что такие “малютки” уже способны цвести! Осенью я выкопал и раздал знакомым лишние саженцы. Но если вы решите пересаживать грецкий орех, имейте в виду, что у двухлеток корневая система настолько мощная, что “поменять квартиру” для них весьма проблематично. Надежней пересаживать однолетки, они лучше приживутся, меньше будут болеть.
Первые плоды я получил на третий после посадки год. Конечно, поначалу их было раз-два и обчелся. Но уже на пятый год завязалось по 3-4 штуки в кисти, а на шестой их количество возросло до пятнадцати. Орехи по размерам поменьше южных, но скорлупа очень тонкая, а ядро большое, великолепного вкуса.
Подмерзают деревья незначительно. Меньше страдают от морозов в зимний период, чем грецкий орех сорта Идеал. От выращивания Идеала мне пришлось отказаться именно из-за его слабой морозоустойчивости.
Кореновские же орешки способны выдержать даже до -32оС. Весной 2001 года молодые побеги с соцветиями были жестоко убиты морозом. Они почернели. Но проснулись резервные почки, от них пошли новые побеги. Они зацвели и дали урожай. Пусть и не такой как обычно, но ведь все-таки вызрели плоды, несмотря на все каверзы погоды! Созревают орехи, как правило, в конце сентября.
Крону у деревьев я не формирую, лишь провожу санитарную обрезку в июне. Вырастают они максимум до 4-4,5 м. Крона очень редкая. Прямо под деревьями у меня растет жимолость. А рядом посажена черная смородина и карликовые яблони. Все в отличном состоянии, то есть растет, живет, развивается и прекрасно плодоносит.
Дружеский совет тем, кто решит посадить на своем участке замечательные Кореновские орешки. Не копайте больших посадочных ям. Выройте лишь небольшую ямку с тем расчетом, чтобы в ней поместились корни вашего саженца. Не за-глубляйте у растения корневую шейку. Посадите его так, как оно росло на прежнем месте. Для лучшего опыления и хорошего урожая я сажаю по два растения в одну лунку на расстоянии 40 см друг от друга. Кроме золы, никаких удобрений вносить не нужно. Особенно бойтесь навоза, он провоцирует бурный рост, и зимой дерево может погибнуть. В конце октября стоит провести влагозарядковый полив.
А теперь маленькое резюме. Чем же хорош грецкий орех сорта Кореновский? В плодоношение он вступает уже на второй-третий год. К тому же обладает завидной зимостойкостью, она выше, чем у других скороплодных сортов. Другие преимущества - сдержанный рост, гроздевое плодоношение, очень вкусные плоды с тонкой скорлупой и большим ядром.
Через вашу газету хочу выразить сердечную благодарность Василию Васильевичу Стефаненко за чудесные орешки, которые он создал. Саженцев у меня очень мало, поэтому почтовой рассылкой я не занимаюсь. Посадочный материал ореха сорта Кореновский можно будет приобрести с 20 сентября в Сызрани, на центральном рынке Торнадо, что располагается рядом с церковью (торговые места 75 и 99). Цена одного саженца - 250 рублей. Кроме этого в продаже будет очень много саженцев яблони, груши, сливы, алычи, вишни, черешни, абрикоса, винограда, малины (в том числе новых ремонтантных сортов), земляники, смородины, лимонника, бесшипого крыжовника и других культур. Огромный выбор семян и средств защиты растений.
Виталий Александрович АНТИПОВ, Самарская обл., г.Сызрань
- 20.09.2002
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По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу editor@cofe.ru
Готов прислать аванс за 100 штук орхов
как связатся с автором статьи ?
есть ди возможность приобрести орехи ?
Где можно приобрести орехи для посадки?
Очень жаль, что уже прошло 6 лет, а я только прочитала Ваш рассказ. Но возможно Вы прочитаете моё письмо и ответите на него-тоже очень хочется попытаться вырастить!!!
Виталий Александрович!
Если у Вас есть возможность, пожалйста, вышлите орехи или саженцы грецкого ореха кореновского сорта.
Как можно связаться с автором.
И где можно приобрести саженцы или орехи для посадки
Здраствуйте! Хотел бы приобрести от 20 до 100 саженцев и сколько возможно плодов кореновских орехов, осенью 2009г.
Прошу сообщить ваши координаты приеду сам. Владимир. Республика Казахстан.
Здравствуйте Виталий Александрович!Только сегодня т.е.17 декабря 2009г. прочитала Вашу статью об орехе Кореновский.Большое спасибо.Очень хотела бы иметь такой орешик у себя.Я живу в Подмосковье,восточный р-он,Егорьевск. Как приобрести у Вас плоды Кореновских орехов, а лучше саженцы.Буду очень признательна.Оплату гарантирую.Сообщите о Ваших условиях.Такое желание вырастить этот орешик у себя,не отказывайте,пожалуйста.Доброго Вам здоровья.Антонина Алексеевна.
Уважаемый Виталий Александрович, с
большим удивлением прочитала вашу статью….не раз пыталась у себя вырастить грецкий орех, но, увы и ах……Если возможно, пожалуйста, очень бы хотелось приобрести Вашу рассаду, на любых условиях
Виталий Александрович!Я приеду к вам на рынок. возможно ли это сделать весной.спсибо
Как связаться с автором (по вопросу приобретения семян и саженцев?
Здравствуйте Виталий Александрович!Прочитала вашу статью об орехе Кореновский.огромное спасибо! Сама я родом из Молдовы,где орехи растут на каждом шагу (как в России берёзы).Но вот уже 3 года как живу в России в Нижегородской области в южной части Шатковский р-он,и очень скучаю по грецким орешкам. Пыталась вырастить саженцы здесь,из нескольких орешков, что с собой взяла из Молдовы. Но к сожалению мои деревца не перенесли зиму.А так хочется видеть у себя под окошком зеленую крону грецкого ореха!Можно ли у вас приобрести плоды Кореновских орехов? Буду вам очень признательна, если вы поможете мне осуществить мою мечту вырастить такой орех! Желаю вам любви и благополучия в вашей семье!!! Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте Виталий Александрович!
Мне очень хочется вырастить у себя в Татарстане Кореновские орешки.
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