Пойдет ли хурма на север
Южные культуры все чаще встречаются в наших садах. Такое распространение они получили благодаря садоводам-опытникам, которые не останавливаются на достигнутом, а продолжают испытывать все новые экзоты.
Однажды отведав плоды хурмы виргинской, я захотел вырастить это растение в своем саду.
В девяностых годах прошлого столетия впервые приобрел и посадил саженцы, но они росли плохо, сильно болели, в суровые зимы подмерзали, некоторые вымерзли полностью. Но это не остановило моего желания. Основная трудность заключалась в том, что этой культурой у нас никто не занимался. Поэтому пришлось идти на ощупь, часто оступаясь и возвращаясь назад. С великим трудом приобрел качественные саженцы. Большую часть пришлось опять вырубить из-за слабой зимостойкости и такой же слабой устойчивости к болезням, и только два из них дожили до цветения. Наконец получил урожай. Косточки посеял, но семена всходов не дали. Не скоро удалось решить эту проблему, но удалось. Выращивал сеянцы через рассаду с последующей посадкой в открытый грунт. Появились первое, за ним второе и третье поколения. Не все сеянцы годились для дальнейшей работы. Приходилось вести жесткий отбор. Так, из первого поколения осталось одно дерево, из второго лишь 40% сеянцев, из третьего - 70%. Сеянцы третьего поколения хурмы порадовали меня своей неприхотливостью и жизнестойкостью. Из родительских (первоначальных) форм хурмы не осталось ни одного дерева. Они не выдержали испытаний.
С начала работы над хурмой прошло почти двадцать лет. Сейчас уже с полной уверенностью могу сказать, что это растение адаптировано, оно растет в моем саду. Это значит, что Кубань для него - вторая родина. Хурма виргинская стала не только зимостойкой, но и обладает засухоустойчивостью, а также сравнительно высокой устойчивостью к болезням (вредителей на данный период не обнаружено). Небольшие деревья (до 2 м высоты) вступают в плодоношение на 4-5 год своей жизни. Урожай ежегодный и богатый. Плоды (хотя и небольшие) - настоящий деликатес для детей. Созревание плодов растянуто во времени с сентября по декабрь. Причем, сорванные недозревшими, они свободно дозревают в помещении. Могу предположить, что данная информация заинтересует жителей не только Краснодарского края. Основываясь на наблюдениях за этим видом, могу с большой долей уверенности допустить, что это растение можно пытаться выращивать в Поволжье, Ростовской области, южной подзоне Центральной зоны России, а также на Дальнем Востоке и в Приморье.
Сегодня я располагаю семенами хурмы и азимины, адаптированных в географической точке моего проживания. Цена 1 семени - 20 рублей. Реализую также семена овощных культур, как своей селекции, так и селекции В.В.Стефаненко – перец сладких сортов: Кореновский, Лидия, Тихоновский, Александрид; томаты: Лидия, Тихоновский; баклажан Виктория; огурцы: Кореновский, Тихоновский; дыня Кореновская и арбузы из моего генофонда. Цена 1 пакетика (50 штук семян) - 20 рублей. К общей стоимости семян прибавить 20 рублей за почтовые услуги. Оплата предварительная переводом 100%. На обратной стороне в графе для письма пишите, что заказываете и сколько.
От редакции.
Хурма виргинская в природе встречается в США. Двудомное или однодомное листопадное дерево 15-25 м высотой. Живет до 100-150 лет.
Светолюбива. Предпочитает защищенные от ветра участки. Зимостойка, переносит морозы до -25...-30°C. Почвы лучше кислые и нейтральные (pH 5-8). Влаголюбива, но мирится с сухостью почвы. Корневая система глубокая. Цветет в июне.
- Владимир Тихонович КУРДЮКОВ
- 353162, Краснодарский край, Кореновский р-он,<br>х.Б-Кореновский, ул.Советская, д.26, тел.23-1-45
- 16.12.2005
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Хотелось бы тоже попробовать, у себя дома посадить Хурму
Здраствуйте Владимир.Вот недавно ел я хурму.Понравилась.Сразу же захотел посадить и вот я на вашем сайте.Очень хотелось бы купить пару семян хурмы, а если понравится то и больше.
хотелось бы приобрести саженцы, если это конечно возможно возможно и коненчно болеэ подробную информацию об условиях вырацивания требования к почве …
Желание вырастить у себя эту культуру было давно, но просто небыло информации о ее зимостойкости.
Что-то я ничего не понял с болезнями. Какие были у первых саженцев и куда они делись потом?
«Большую часть пришлось опять вырубить из-за слабой зимостойкости и такой же слабой устойчивости к болезням..»
«Хурма виргинская стала не только зимостойкой,….. а также сравнительно высокой устойчивостью к болезням (вредителей на данный период не обнаружено).
Здравствуйте,Владимир! Хочу приобрести саженец хурмы виргинской. Вы можете мне в этом помочь? Заранее благодарна, Татьяна.
Horosho
ПОДСКАжИТЕ пожалуйста где можно преобрести саженцы хурмы виргинской
Здравствуйте Владимир! Хотелось бы приобрести не семена, а саженцы азимины и хурмы,сколько это будет стоить, хотя бы по одному на пробу.Азимины конечно мужское и женское деревце.По оплате как то не очень впечатляет,удобнее было бы оплачивать то, что видишь пусть даже на почте.Не в обиду сказано, просто перестали доверять.С уважением Светлана.
я бы тоже хотела приобрести саженцы хурмы и азимины, но ,чтобы оплата по факту.
Хочу приобрести саженцы или семена азимины и хурмы виргинской, но только наличным платежом
Здравствуйте Владимир Тихонович! Можно ли у Вас приобрести саженцы Азимины и Хурмы, а также их семена? Заранее спасибо за ответ
Всем Здравствуйте.
На данный момент саженцев и семян озимины нет в наличии.
А вот саженцы хурмы Виргинской есть.
Скоро будут и семена.
Обращайтесь
Мой домашний: 88614223145
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Хотел бы приобрести саженец — подскажите, сколько он стоит и каков способ приобретения?
Спасибо,
С уважением, Сергей.
Здравствуйте Владимир Тихонович!Можно ли у Вас приобрести саженцы Азимины и Хурмы? Заранее спасибо за ответ. Елена Краснодарский край Гулькевичский район
Здравствуйте!Хочу приобрести у вас саженец хурмы виргинской.Есть ли в наличии и сколько стоит?
Здравствуйте Владимир Тихонович! Я хотела бы приобрести саженцы и семена хурмы.Есть ли они в налчии,а также сколько они стоят?
Когда лучше высаживать семена?
Спасибо.
С ув. Юлия. Ростов-на-Дону
Здравствуйте Владимир Тихонович!Хочу попробовать выростить хурму Виргинскую в подмосковье, как можно приобрести у Вас семена или саженцы?
Здравствуйте Владимир Тихонович!Хочу попробовать выростить хурму Виргинскую в Волгограде, как можно приобрести у Вас семена?
Здравствуйте, Владимир Тихонович!Хотелось бы попробовать вырастить хурму Виргинскую на юго-западе подмосковья. Подойдут ли ей наши условия? Можно ли у Вас приобрести саженец?
Здравствуйте. Я тоже очень хочу!!! Как можжно приобрести? Или только как я поняла вам на адресс письмо писать? Нельзя дать адресс вам свой и оплатить посылку вашу, уже у СЕБЯ на почте?
Здравствуйте Владимир Тихонович! Я очень хочу приобрести у вас семена хурмы, хочу попробывать ее посадить у себя в Волгограде,как можно заказать семена у вас? Пожалуйста дайте ответ.Спасибо. С уважением Роман.Волгоград.
Здравствуйте.
подскажите, актуально ли ваше предложение по семенам хурмы?
и может, есть какие-то особенности, при пересылке в Белоруссию.
возможно ли приобрести саженцы, а не семена?
Владимир! Вы настоящий Мичуренец,расскажите подробно о Ваших других успехах в области ХУРМЫ.
Здравствуйте, Владимир Тихонович!
Актуально ли ваше предложение по семенам хурмы на 10.07.10г.. Если да, то укажите новые цены 2010г.
Очень хочется приобрести и попробовать вырастить на юге Московской области.
Заранее благодарю за ответ.
Отличный эксперимент, поздравляю с успехом. Пытаюсь сделать что-то в этом роде
дравствуйте, Владимир Тихонович!
Хотела бы приобрести у Вас семена хурмы виргинской (или саженцы). Я сама агроном на пенсии, очень люблю свой сад. Всего Вам доброго.
С уважением,
Татьяна Седова
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,ваши сеянцы будут расти в районе Татарстана? И как можно приобрести семена? Заранее спасибо
Здравствуйте Владимир!Вы молодец! Подскажите пожалуйста цены на декабрь 2011 года!
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте, Владимир Тихонович!
Тоже хотел бы приобрести у вас сеянцы или семена хурмы виргинской.
Хотел бы уточнить, в силе ли предложение?
Здравствуйте,Владимир Тихонович.Хотела бы приобрести у Вас сеянцы или семена хурмы виргинской и семена азимины С уважением, Улена
Владимир Тихонович, я хотел бы приобрести у Вас семена хурмы виргинской и семена азимины, если это возможно то напишите мне на vkovalev52@gmail.com, с уважением Владимир Ковалев.
Здравствуйте! хотел бы приобрести у вас семена хурмы и азимины.Если это возможно напишите мне на nion1974@mail.ru Заранее благодарю за ответ
здравствуйте владимир тихонович!
хотел бы преобрести семена хурмы и азимины.
Сув. сергей
Добрый день, Владимир Тихонович.Возможно ли у Вас преобрести саженцы или семена вашей хурмы и азимины. Готов отправить Вам 100% предоплату.
Спасибо.Андрей.г.Воронеж.
Здравствуйте, Владимир Тихоновоч. Я уже четыре месяца пенсионер, с 1 апреля прекращаю трудовую деятельность и хочу заняться садоводством в Темрюкском районе, чтобы баловать внуков (пока их двое) плодами со своего участка. Высмотрел в интернете: оказывается много интересного и вкусного можно выращивать в Краснодарском крае. Можно ли приехать к вам и приобрести саженцы хурмы и азимины? Или вы только семена по почте высылаете. С нетерпение жду ответа. С уважением, Осьмаков Сергей Геннадьевич.
Уважаемый Владимир Тихонович! Я бы хотела приобрести у вас семена хурмы виргинской. Напишите мне на vera.a.boychuk@mail.ru Заранее благодарю за ответ
Здравствуйте, Владимир Тихонович! Хотела бы приобрести у Вас семена хурмы виргинской.
Спасибо!
e-mail: tilia.rosy@gmail.com
Здравствуйте Владимир Тихонович хочу приобрести саженцы или семя хурма виргинска каким способом можно произвести оплату и получение товара?
Эдравствуйте,Владимир Тихонович.Можно ли приобрести у Вас семена азимины и хурмы виргинской?С уважением.Елена.E-mail cvrtok.19591959@yandex.ru
Здравствуйте,Владимир Тихонович.Я бы хотел приобрести у Вас семена.С уважением Андрей.kazeev1974@mail.ru
Добрый день. Я также хотел бы приобрести семена хурмы виргинской. 591@tut.by
Здравствуйте,Владимир Тихонович. Меня заинтересовала информация в вашей статье. Сообщите, пожалуйста, стоимость и способ оплаты семян азимины и хурмы виргинской. Заранее благодарю.
nekrasover@mail.ru
Здравствуйте, Владимир Тихонович. Возможно ли купить у Вас семена хурмы виргинской и азимины? Заранее благодарна, всего наилучшего.