Пойдет ли хурма на север

Южные культуры все чаще встречаются в наших садах. Такое распространение они получили благодаря садоводам-опытникам, которые не останавливаются на достигнутом, а продолжают испытывать все новые экзоты.

Однажды отведав плоды хурмы виргинской, я захотел вырастить это растение в своем саду.

В девяностых годах прошлого столетия впервые приобрел и посадил саженцы, но они росли плохо, сильно болели, в суровые зимы подмерзали, некоторые вымерзли полностью. Но это не остановило моего желания. Основная трудность заключалась в том, что этой культурой у нас никто не занимался. Поэтому пришлось идти на ощупь, часто оступаясь и возвращаясь назад. С великим трудом приобрел качественные саженцы. Большую часть пришлось опять вырубить из-за слабой зимостойкости и такой же слабой устойчивости к болезням, и только два из них дожили до цветения. Наконец получил урожай. Косточки посеял, но семена всходов не дали. Не скоро удалось решить эту проблему, но удалось. Выращивал сеянцы через рассаду с последующей посадкой в открытый грунт. Появились первое, за ним второе и третье поколения. Не все сеянцы годились для дальнейшей работы. Приходилось вести жесткий отбор. Так, из первого поколения осталось одно дерево, из второго лишь 40% сеянцев, из третьего - 70%. Сеянцы третьего поколения хурмы порадовали меня своей неприхотливостью и жизнестойкостью. Из родительских (первоначальных) форм хурмы не осталось ни одного дерева. Они не выдержали испытаний.

С начала работы над хурмой прошло почти двадцать лет. Сейчас уже с полной уверенностью могу сказать, что это растение адаптировано, оно растет в моем саду. Это значит, что Кубань для него - вторая родина. Хурма виргинская стала не только зимостойкой, но и обладает засухоустойчивостью, а также сравнительно высокой устойчивостью к болезням (вредителей на данный период не обнаружено). Небольшие деревья (до 2 м высоты) вступают в плодоношение на 4-5 год своей жизни. Урожай ежегодный и богатый. Плоды (хотя и небольшие) - настоящий деликатес для детей. Созревание плодов растянуто во времени с сентября по декабрь. Причем, сорванные недозревшими, они свободно дозревают в помещении. Могу предположить, что данная информация заинтересует жителей не только Краснодарского края. Основываясь на наблюдениях за этим видом, могу с большой долей уверенности допустить, что это растение можно пытаться выращивать в Поволжье, Ростовской области, южной подзоне Центральной зоны России, а также на Дальнем Востоке и в Приморье.

Сегодня я располагаю семенами хурмы и азимины, адаптированных в географической точке моего проживания. Цена 1 семени - 20 рублей. Реализую также семена овощных культур, как своей селекции, так и селекции В.В.Стефаненко – перец сладких сортов: Кореновский, Лидия, Тихоновский, Александрид; томаты: Лидия, Тихоновский; баклажан Виктория; огурцы: Кореновский, Тихоновский; дыня Кореновская и арбузы из моего генофонда. Цена 1 пакетика (50 штук семян) - 20 рублей. К общей стоимости семян прибавить 20 рублей за почтовые услуги. Оплата предварительная переводом 100%. На обратной стороне в графе для письма пишите, что заказываете и сколько.

От редакции.

Хурма виргинская в природе встречается в США. Двудомное или однодомное листопадное дерево 15-25 м высотой. Живет до 100-150 лет.

Светолюбива. Предпочитает защищенные от ветра участки. Зимостойка, переносит морозы до -25...-30°C. Почвы лучше кислые и нейтральные (pH 5-8). Влаголюбива, но мирится с сухостью почвы. Корневая система глубокая. Цветет в июне.