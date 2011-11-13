Заботливая мама

Какими травами можно лечить ребенка?



Мать-и-мачеха – старинное (со времен древних римлян) лекарственное средство против всех простудных болезней и воспалений в области груди и горла. Чай из этого растения действует как отхаркивающее средство, приносит облегчение при любых болезнях дыхательных путей. Заваривать 1 чайную (ребенку до 5 лет) или одну столовую ложку на стакан кипятка, настоять 15 минут. Пить горячим, с медом как потогонное и противовоспалительное по 1-2 стакана в день.



Зверобой – первое средство скорой помощи при расстройствах желудка и кишечника с поносом и без оного, при пищевых отравлениях. Столовую ложку травы заварить стаканом холодной воды, довести до кипения и кипятить 3-10 минут. Время кипячения зависит от наличия поноса – чем жиже стул, тем больше кипятить. Пить неограниченно, 2-3 стакана в день в течение недели. Чай из зверобоя показан при недержании мочи у детей. А еще это средство от депрессии и мигрени для мамы.



Эхинацея – противоинфекционное средство и повышающее уровень защитных сил в больном организме, сопротивляемость в условно здоровом. Все проблемы с эпидемией ОРЗ в садике мои девочки успешно переживали на самодельной настойке травы эхинацеи. Кстати, на даче она растет как красивый многолетний цветок, практически без ухода. Срезала распустившиеся цветки и 3-4 листа на каждый цветок (без стеблей), заливала 70%-ым спиртом в стеклянной бутылке – примерно поровну свежей травы и спирта. Можно использовать и 40%-ый спирт, в нем тоже растворяются основные действующие вещества. Пол-литра настойки хватает на всю зиму и старшим, и младшим членам семьи. Давала детям с 3-4-месячного возраста по 1 капле 2-3 раза в день в течение зимы курсами по 2-3 недели с недельными перерывами. А старшим – количество капель на прием соответствует количеству лет. В короткие сроки заживают гнойные ранки, ожоги, фурункулы, даже лишаи и другие высыпания на коже. Надо пить настойку внутрь, а разведенной (чайная ложка на 0,5 стакана воды, протирать (промывать) больные места. Эффективна только настойка из свежей травы, чай из высушенной, как и большинство аптечных препаратов – в основном, психотерапия.



Одуванчик – замечательное средство при слабости желудочно-кищечного тракта, печени, поджелудочной, несварении, тяжести после еды. Чай из одуванчиков возбуждает деятельность всех желез пищеварительного тракта, улучшает общий обмен веществ и незаменим при снижении аппетита и вялости пищеварения у детей. За два курса мы справились с утренней рвотой после жирного ужина (слабость печени) у трехлетней дочери. И сейчас каждую весну в марте 2 недели даю моей субтильной барышне чай из одуванчиков для поднятия сил и насыщения витаминами и микроэлементами. Утром на голодный желудок, перед завтраком в садике. Очень хорощо при усталости, понижении работоспособности, весеннем упадке сил пить чай и взрослым. Для правильного чая собирают и сушат траву, собранную в период бутонизации, и корни, собранные поздней весной. Моют, режут, сушат и смешивают поровну.



Боярышник – для старших членов семьи при проблемах с сердцем: стенокардия, сердечная недостаточность, аритмия, повышенное давление, атеросклероз. Это растение уникально, его действие на сердце не может пока повторить ни одно синтетическое средство. Плоды и цветки боярышника содержат вещества, которые оптимизируют обмен веществ в клетках миокарда, улучшая использование кислорода. При проблемах сердца оно получает меньше кислорода, а экстракт растения стимулирует работу ферментных систем так, что живительный газ используется лучше, увеличиваются запасы энергии в клетках сердечной мышцы. Благодаря удивительному комплексу веществ в боярышнике, он обладает всем спектром эффектов, необходимых при сердечной недостаточности: антиаритмическое, спазмолитическое, гипотензивное, антихолестериновое, успокаивающее.

Чай из боярышника лучше использовать комплексный: цветки и плоды в соотношении 1:3. Столовую ложку этой смеси заварить стаканом кипятка и настоять 15-20 минут. Выпить в течение дня.



Валериана – прекрасное успокаивающее и снотворное. Но не только, это еще и спазмолитическое средство. Метеоризм, сердечные спазмы, спазмы кишечника, мочеточников, желчных протоков – здесь валериановый чай также полезен. Для беспокойных маленьких детей полезны ванны с валерианой – столовая ложка измельченных корней заваривается 2 стаканами кипятка, настаивается 10-15 минут в закрытой посуде и выливается в ванночку. Такая аромотерапия та же полезна для всех членов семьи – подумайте, может всем стоит быть спокойнее, если в семье беспокойный ребенок. Аромотерапию можно проводить на ночь также, как листьями эвкалипта. Конечно, если нет кошек. Для кошек валерианка – наркотик, как для человека гашиш.



Брусника – классическое уросептическое и мочегонное средство. Цистит у перекупавшегося ребенка, рези при мочеиспускании, лейкоциты в моче – скорая помощь– это чай из листьев брусники.



Эти травы – необходимый минимум. Если в доме есть больные хроническими заболеваниями, то для них нужно держать чаи и сборы с направленным действием.