Огород на подоконнике: свежие овощи и зелень круглый год
Как круглый год есть ароматные, свежие, полные витаминов овощи и зелень? Легко! Оборудовать «огород на подоконнике» и выращивать их самостоятельно. Для этого нужно запастись семенами, саженцами, найти которые можно, например, в маркете Международной сети садоводов ogorodniki.com, минимальным оборудованием и терпением. А как и что выращивать, мы вам расскажем.
С чего начать
Начните с выращивания зелени. При выполнении элементарных правил, успех вам почти гарантирован! Немного набравшись опыта, можно переходить к выращиванию овощей и даже фруктов.
Необходимо выбрать место для вашего домашнего «огорода». Для огурцов и помидоров идеально подойдет балкон с подогревом. Или же определяем наиболее подходящий подоконник. Это обязательно должна быть солнечная сторона.
Свет — одно из важнейших условий, поэтому убедитесь, что его достаточно. Чтобы растения нормально развивались, им нужен световой день длительностью не менее 12 часов, а в идеале — до 14. Поэтому, по возможности, запаситесь дополнительным освещением. Фитолампы особенно актуальны в осеннее и зимнее время.
Также понадобятся емкости для выращивания. Это могут быть деревянные ящики, пластиковые или глиняные горшки, любая подходящая тара. Важно, чтобы в них были предусмотрены специальные отверстия для циркуляции воды. Эти емкости ставятся на поддоны.
Структурируйте пространство — соорудите стеллаж. На него удобно крепить дополнительное освещение.
Для овощных культур, которые со временем разрастаются, будет необходима поддержка кустов. Заранее продумайте, как вы справитесь с этой задачей. Удобный вариант — шпалеры, но можно подвязывать и просто к колышкам.
Что сажать
Мы составили топ наиболее подходящих для «огорода» на подоконнике растений.
Зеленый лук
Особых навыков выращивание лука не требует, это под силу даже новичкам. Но стоит обратить внимание на луковицы: они должны быть круглыми, плотными, не перезрелыми, а корневая чашка — хорошо сформированной. После посадки лук нужно поставить в прохладное место. После того, как появятся перья, — перенести к свету. Оптимальная температура для роста 18-20 °C.
Базилик
Для посадки используют черенки и семена. Черенки быстро дадут первый урожай, но прослужат недолго, так как быстро зацветут. От семян урожая придется подождать, но и прослужит такой куст дольше. Базилику необходимо много света. Хорошо растет при температуре 20-25 °C.
Мята
Мята, выращенная из черенков, примется почвой лучше, но ее также можно выращивать и из семян. Но урожай в этом случае придется ждать дольше. Мята любит хорошо увлажненную почву. Так же как и базилик, мята нуждается в большом количестве света, но прямые солнечные лучи для нее опасны. Оптимальная температура 20-25 °C.
Огурцы
Для огурцов на подоконнике подойдут гибридные сорта со значком F1 на упаковке. Примерно через месяц, когда на рассаде появится 3-5 листочков, растения нужно пересадить в емкости не менее пяти литров. Огурцы нужно постоянно поливать и обрезать им усики. При хорошем уходе вы соберете урожай в 30-40 плодов. Идеальная температура для роста 21-24 °C.
Помидоры
Для выращивания дома наиболее подходят карликовые сорта: «Минибел», «Флорида петит», «Балконное чудо» и др. Для начала, как и с огурцами, необходимо вырастить рассаду. Это можно сделать в маленькой посуде. После пересадки в ящики, потребуются подвязка и подкормка. И помните — томат не терпит холода! Растет при температуре 23-25 °C.
Перец
Для «огорода» на подоконнике стоит выбрать низкорослые сорта перца. Они менее прихотливые и более стойкие. Это такие сорта как «Остров сокровищ», «Первенец Сибири», «Карлик», «Акварель» и др. Рост растения достигает полуметра. Урожай, как правило, появляется через три месяца. Выращивают перец при температуре 25-27 °C.
На заметку
• Гораздо проще приобрести рассаду, а не выращивать овощные культуры из семян.
• Не путайте комнатные растения с домашним «огородом». У них разная система полива. Если большинство комнатных растений достаточно поливать раз в неделю, то зелень и овощи — гораздо чаще.
• Подкармливайте растения— они будут более сочными и плодовитыми.
- Партнерский материал
- 26.11.2020
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