Новый год на даче – так и не иначе!

Совсем немного осталось до Нового года. Можно встретить его на даче, вдали от городской суматохи, на свежем воздухе. Такой праздник запомнится вам, вашей семье и гостям надолго.

Наряжаем елку



На даче самым новогодним вариантом украшения станет, конечно, елка во дворе.

Если у вас растет в саду что-то хвойное, то самым лучшим украшением для этого дерева станет настоящий снег. Что может быть красивее? А на нижних ветках можно развесить подарки для гостей, у основания елки расставить свечи, которые считаются романтическим атрибутом любой новогодней ночи.

Если до боя курантов еще есть время, можно залить в формочки подкрашенную акварельными красками воду, положить сбоку ниточки и заморозить. Эти ледяные фигурки повесьте на елку – они могут украшать ее до конца зимы.

А если на участке нет хвойников? Не беда. Найдите мало-мальски подходящее деревце и нарядите его. Украсьте его завернутыми в фольгу орехами, пряниками, мандаринами и конфетами.

Да и ветви других садовых деревьев можно украсить стеклянными «сосульками». Они будут красиво играть утром на солнце и в первое же утро нового года вызовут у всех ощущение свершившегося чуда. Такие «декорации» ваши гости оценят и запомнят.

Елку можно поставить и в дачном доме – как натуральную, так и небольшую искусственную, или смастерить ее своими руками из подручных средств.

Красиво будет смотреться и композиция из веток, усыпанных блестками.

В комнате так же, как во дворе, можно расставить свечи, которые пригодятся для новогодних гаданий.



Сценарий праздника



– Прибытие на дачу. Украшение дома, украшение елки, сервировка стола. Выставка самодельной елочной игрушки.

– Объявляется мини-карнавал. Все делают себе маски из заготовок.

– Проводы старого года.

– Конкурс на лучшего снеговика, снежную бабу.

– Новогодняя беспроигрышная гадальная лотерея (игра в фанты).

– Встреча Нового года на улице, салюты, бокалы шампанского.

– Вручение подарков от имени Деда Мороза и Снегурочки.

– Шуточный гороскоп.

– Танцы.



Новогодний стол на даче



Стол можно накрыть, как говорится, поближе к природе. Так и весело, и необычно, и шашлыки жарить удобнее, и хороводы водить тоже. Можно не готовить какие-то изысканные блюда, на свежем воздухе замечательно пойдут сало, квашеная капуста, в качестве основного блюда – поспевающий на мангале шашлык. Как декор на столе можно разложить чеснок, лук, рассыпать тыквенные семечки.

Можно еще воспользоваться следующими рецептами для дачного стола, блюда эти просты и незатейливы.



Торт бутербродный

Аккуратно срезать нижнюю корку круглой буханки хлеба. Затем острым ножом вырезать из хлеба круг толщиной примерно 2 см. Намазать его маслом. Кончиком ножа наметить 5 окружностей от центра до края. Самый маленький центральный круг посыпать рубленым зеленым луком или зеленью петрушки. Следующее кольцо займут хрен со сметаной и яйцами. В третье кольцо положить массу из ветчины, а в четвертое кольцо – массу из сыра. Границу между выложенными массами отметить выжатым тонкой струйкой майонезом. Готовый торт поставить в холодное место, а перед подачей на стол нарезать на порции, как обычный торт.



Лососевый салат

Этот салат лучше приготовить за день до подачи к столу, чтобы он успел пропитаться и стать нежным. Итак, берем вареную свеклу, натираем ее на крупной терке. Сырую морковь – на мелкой терке. Лосося измельчаем, мелко рубим лук. Затем все соединяем, заправляем майонезом и только после этого солим по вкусу.

1 банка лосося в собственном соку, 2 свеклы средней величины, 2-3 моркови средней величины, 2 луковицы, майонез, соль.



Жаркое (холодное или горячее)

Вареное мясо разрезать на куски, положить в кастрюлю, добавить 2 ст. ложки масла, нарезанное ломтиками сало и разрезанную луковицу. Кастрюлю накрыть крышкой и жарить мясо на небольшом огне. Когда мясо подрумянится, обсыпать его мукой, залить двумя стаканами кипятка и довести до кипения. Затем переложить мясо в чистую кастрюлю, процедить туда через сито подливку, притушить. Соленые грибы вымыть в холодной воде, нарезать дольками, залить 1 ст. ложкой сливочного масла и поджарить на сковороде. В конце добавить чайную ложку уксуса. При подаче на стол мясо полить этой грибной поджаркой.

Вареное мясо – 800 г, соленые грибы – 100 г, небольшая луковица,

3 ст. ложки сливочного масла, сало, мука, уксус, соль.



И, конечно, стихи!



Как можно поступить иначе,

Отметить где его приход?

Зовем отпраздновать на даче

С друзьями вместе Новый год!

Там за окном в гирляндах елка,

А воздух – чище не найдешь.

Вина, закусок разных столько!..

В гостях – и стар, и молодежь.

Под снегопад, мороз и вьюгу,

Узор хрустального стекла

Вновь пожелаем мы друг другу

Здоровья, счастья и тепла!