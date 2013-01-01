Когда вода – дефицит


В последние годы для садоводов проблемным становится полив сада.



Во-первых, сильно подорожала стоимость воды. Во-вторых, на многих дачных участках пришли в негодность поливные  системы, кое-где прекратилось централизованное водоснабжение.
А ведь, как поется в известной песне, «без воды и ни туды и ни сюды». Садоводам самим приходится искать выход, и многие из них  всерьез задумываются над тем, как начать заниматься сбором природной влаги – дождевой и снеговой.


Если нет емкости


У вас нет емкости для сбора дождевой воды?  Могу предложить инструкцию, как  самому изготовить эту необходимую тару. Емкости для сбора воды различной формы и разного объема можно сколотить из досок, а изнутри изолировать их полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Ширина стандартной пленки – 3 метра. Этого вполне достаточно, чтобы изолировать емкость шириной 1 м и высотой 80-90 см.
А можно соорудить самую простую емкость, выкопав в саду неглубокую яму и постелив на дно полиэтиленовую пленку. В такую импровизированную «бочку» можно собирать дождевую воду и затем использовать ее для полива из лейки. Хотя первый предложенный мной вариант удобней: деревянную емкость для сбора воды можно поставить на подставки различной высоты, и вода по шлангам пойдет самотеком к месту полива.


Сделайте водосборник


В летнее время драгоценную природную влагу можно собирать водосборниками, устроив их вокруг различных садовых строений и установив под желобами бочки, ведра, кастрюли и т.д. Такие водосборники можно легко изготовить из жести, лучше из оцинкованной – она продается в любых строительных магазинах. Длина стандартной жести обычно 2-2,5 метра, ширина – около метра.  Из жести вырезают полоски шириной 25-30 см. На два чурбака (или на любые удобные подставки) кладут длинный уголок железа и ровно посередине полоску жести вдоль загибают под углом 90 градусов. Лучше работать киянкой – деревянным молотком. Получается очень удобный желоб для сбора воды с крыши. При  желании желоба можно сделать полукруглыми. В этом случае вместо железного уголка надо использовать длинную трубу. Изготовив одним из способов несколько желобов, их прикрепляют внахлестку под крышу любого строения.
Но надо учитывать и такой момент. В садах, расположенных за городом, есть опасность, что желоб могут унести, чтобы сдать его на металлолом. Тогда можно использовать кровельный шифер, аккуратно разделив его вдоль по ребру – тоже получаются очень удобные водосборники. А способ крепления желобов под крышей каждый хозяин выбирает сам. Крепления-подставки могут быть как металлические, так и изготовленные из деревянных реек.


Да и зимой можно


Я имею в виду зимнее снегозадержание. Нельзя пренебрегать этим  действенным способом обеспечения сада влагой. Для снегозадержания начиная с декабря можно использовать разложенные в саду в ряд ветки. Уложить их надо поперек направления господствующих в вашей местности ветров. В первый же буран их занесет снегом, прибавив в саду еще 10-15 см снежного покрова. Потом ветки можно вытащить из-под снега и разложить снова. Таким образом, можно нарастить толщу снега до метра и более.
Снег можно задерживать, вырезав и поставив  на ребро, так же поперек господствующих ветров, плотный снежный наст. Для этой же цели можно использовать широкие доски, поставив их на ребро, многократно поднимая и устанавливая их после того, как занесет снегом. Тогда весной при таянии снега почва напитается  живительной влагой. Так что это вам на заметку, на будущее. 

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Франс Хасанович ХАЛИЛОВ
Татарстан, с. Зеленая роща
13.11.2011

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