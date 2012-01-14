Хрустальная трава

В прошлом году подруга по переписке прислала мне семена томатов.

В конверте я нашла еще и прозрачный пакетик с мелкими, как пыль, семенами неизвестного мне растения – хрустальной травы.

«Стоит ли сеять?» – подумала я. Информации о ней почти никакой не было, кроме той, что выглядит она потрясающе красиво и что с осени, оказавшись в вазе с водой, даже без корней, растет, цветет и может дать семена.

Весной я посеяла ее в небольшую плошку поверх легкого грунта и поставила в маленький парничок, где уже всходила ранняя капуста. Изредка увлажняла водой из пульверизатора, и через неделю-полторы появились всходы.



Листья – как капли воды



Это были необычные всходы, таких я еще не видела. Крохотные листочки – как изумрудные капли воды. Когда на них попадали солнечные лучи, они переливались разными цветами. После того как рассада окрепла, я подготовила легкий питательный грунт для ее пикировки: смешала в равных пропорциях почву с грядки, речной серый песок и торф для рассады. Пикировала с помощью вилки, поддевая растеньице снизу, и переносила его в стаканчик с грунтом. Затем слегка присыпала и поливала из ложечки под корень.

Скажу вам, внешний вид сияющей «травки хрустальной» был настолько нереален, что меня не покидали сомнения: приживется ли? Но все прошло успешно, ни один корешок не погиб, хотя от солнца я их не прятала.

Сверкающий ковер сохранял влагу!

Начался рост этих удивительных растений. Я не знала, какой вырастет моя хрустальная трава, но как-то догадалась посадить ее пореже, не жалея земли. Расстояние между кустиками постепенно сокращалось, хотя в высоту они не стремились. Веточки прижимались к земле, тянулись в разные стороны. Было прежнее впечатление, что на них – капельки воды, однако на ощупь они были довольно твердые. А листочки приобретали причудливые формы, увеличились в размерах и, конечно, сверкали всеми цветами радуги на солнце. Вообще все растение просто излучало свет, пройти мимо было невозможно.

К середине лета, заметьте, почти без полива, кустики хрустальной травы сомкнулись на грядке, полностью прикрыв собой почву. Под этим сверкающим ковром всегда было прохладно, земля не перегревалась. Когда осенью я обнаружила, что корни у этой травки удивительно маленькие, то поняла, что моя «хрустальная» красавица совсем не тянула из земли воду, наоборот, она ее сохраняла!



Семена – на чердак, а веточки – на сувениры



Однажды подойдя к грядке, я увидела пушистые белые звездочки и поняла: хрустальная трава зацвела! Она цвела до глубокой осени, а первые бутоны успели дать коробочки с семенами. Я их подсушила вместе с кустиками, подвесила на чердаке за корешки. Теперь берегу, как зеницу ока, до следующей весны.

Осенью на выставке курского клуба «Садовод» хрустальная травка всех покорила своим необычным видом и радужным блеском. Женщины вмиг разобрали ее веточки на сувениры.

К тому времени я уже знала, что латинское название этого удивительного растения – Mesembrianthemym cristalliym и относится оно к семейству Aizoaceae. Оказывается, состоит хрустальная трава на 99% из воды. И это еще не все.



Меняется фотосинтез



Самое интересное, что это растение способно изменять свой тип фотосинтеза в зависимости от температуры окружающей среды. Весной, когда воздух, в основном, прохладный и влажный, на нижней стороне листьев устьица открыты, и трава днем поглощает углекислый газ, а выделяет кислород. Летом же, когда становится сухо, жарко и повышается засоленность почвы, тогда хрустальная трава переходит на другой тип фотосинтеза, при котором днем устьица закрываются. В результате испарение воды уменьшается в 10 раз. Можно сказать, у этого растения феноменальная устойчивость к засухе и засолению.

Я уже представляю, как будущим летом «хрустальный» ковер будет защищать мои помидоры от перепадов ночных и дневных температур. С хрустальной травой можно будет забыть и о мульчировании, она сохранит влагу.



Что вы о ней знаете?



Кстати, я еще нашла информацию о том, что сок хрустальной травы, если нанести его на лицо, делает кожу гладкой и бархатистой. Чтобы проверить, сорвала листочек и растерла его по щекам, потом – еще один. Удивительно, но кожа стала шелковой, ощущение сухости пропало. Так меня все лето выручали «хрустальные» листочки, а в конце осени я их отправила «оптом» в заморозку, и зимой каждый день они мне напоминали о лете.

А еще, думала я, можно попробовать обработать семена огородных культур перед посевом соком этих замороженных листьев. Хотелось бы узнать, кто из садоводов занимался выращиванием хрустальной травы более профессионально? Как можно разнообразить ее применение? Как правильно собрать семена этого растения? Буду рада любой подсказке.