Гигант на капустной грядке

Кольраби – двулетнее растение семейства капустных. Родиной является Средняя Азия. Сейчас широкое распространение получила в странах Западной Европы.

По вкусу кольраби напоминает капустную кочерыжку, но она значительно сочнее и нежнее. Часто ее называют «северным лимоном». Это название капуста получила заслуженно – содержание витамина С в ней очень высоко. А, кроме того, стеблеплоды богаты витаминами В1, В2, РР, солями калия и сахарами, превосходя по этим полезным веществам белокочанную капусту. Кольраби полезна при заболеваниях печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, благотворно влияет на нервную систему и обмен веществ.

В первый год жизни кольраби образует короткий стебель, который разрастается в ширину и формирует плоскоудлиненный или округлый стеблеплод. Этим она и отличается от всех других капустных культур. Вегетационный период длится от 70 до 150 дней в зависимости от сорта. При этом несколько отличается и агротехника выращивания кольраби.

Ранние сорта – Венская белая 1350, Атена можно высевать 2-3 раза за сезон. Первый раз – в середине марта, затем в начале мая и в середине июля. Месячную рассаду высаживают по схеме 30х25 см. Большой минус ранних сортов даже при небольшом передерживании на грядке: стеблеплод перерастает, становится грубым и волокнистым, практически не съедобным. Поэтому я отдаю предпочтение позднеспелым сортам, на выращивании которых остановлюсь более подробно.

Посев на рассаду провожу 15-25 марта в отдельные стаканчики по 2-3 семени в каждый, оставляя затем самый сильный сеянец. Высадку предварительно закаленной рассады в открытый грунт провожу 1-5 мая по схеме 50х45 см. В каждую лунку вношу 1-2 горсти перегноя, 1 ст. ложку комплексного органоминерального удобрения и стакан золы. Все тщательно перемешиваю и обильно поливаю раствором гумата натрия. Растения заглубляю до первых настоящих листочков. Высаживаю рассаду в пасмурные дни или в вечернее время. Молодые растения прикрываю укрывным нетканым материалом, который смягчает резкие перепады температуры мая и создает оптимальные условия для роста капусты.

Уход за кольраби в дальнейшем не представляет особых трудностей. Поливаю по мере необходимости, в засушливый период по 10 литров на 1 кв. м. Допускать пересыхания почвы нельзя, иначе стеблеплод может загрубеть и одревеснеть.

Подкормки делаю один раз в 2-3 недели. В мае-июне азотными удобрениями и настоем коровяка, в июле – комплексным минеральным удобрением, в августе сульфатом калия по 1 ст. ложке на 10 л воды. В течение всего времени вегетации надо помнить о том, что сам стеблеплод окучивать нельзя.

Какие же преимущества вижу я в выращивании именно позднеспелых сортов кольраби? До самой уборки в сентябре стеблеплод неуклонно наращивает массу. При этом грубеет только его кожура, что лишь увеличивает сроки хранения и надежно защищает сочную мякоть от внешних воздействий. При уборке растения выдергиваю из земли, розетку листьев обрезаю секатором, а корни настолько мощны, что их приходится отпиливать ножовкой. Храню в подвале при температуре 0...+1 оС и влажности воздуха более 90%. Такими стеблеплодами можно лакомиться всю зиму, прекрасно дополняя рацион витаминами до самой весны.

Выбор сортов, к сожалению, невелик. Ежегодно лучшие результаты показывает у меня сорт Гигант. Это жаро- и засухоустойчивый сорт со стеблеплодами белесо-зеленого цвета, сочной и нежной мякотью и отличной лежкостью. И хотя в Госреестре у него заявлена масса до

3 кг, мне регулярно удается получать плоды, полностью соответствующие названию сорта, массой от 6 до 8 кг. Добавлю, что для получения такого урожая кольраби надо высаживать на самом светлом месте, а почва не должна быть кислой.